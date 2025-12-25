Advertisement
शहडोल स्पेशल कोर्ट का सख्त फैसला, फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म, अब भुगतेगा इतने साल की सजा

Shahdol News: शहडोल ज़िले के बुढ़ार में स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल के मामले में आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:03 PM IST
Shahdol News: शहडोल ज़िले के बुढ़ार में एक स्पेशल कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफ़ेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत एक नाबालिग के साथ गंभीर अपराध के मामले में एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को, जिसने नाबालिग की अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया था 20 साल जेल की सज़ा सुनाई और पीड़ित को 4 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया. इस फ़ैसले को ऐसे अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है. यह मामला जनवरी 2023 का है, जब नाबालिग पीड़िता ने बुढ़ार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म
दरअसल, यह मामला शहडोल ज़िले के बुढ़ार पुलिस स्टेशन इलाके का है. और यह घटना 5 जनवरी 2023 को हुई, जब नाबालिग पीड़िता ने बुढ़ार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के अनुसार आरोपी महेंद्र मेहरा जो जैतपुर पुलिस स्टेशन इलाके के टिटरा गांव का रहने वाला है ने सोशल मीडिया के ज़रिए उससे संपर्क किया. धीरे-धीरे आरोपी ने पीड़िता को उसकी अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया. इसी धमकी का इस्तेमाल करके आरोपी ने पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी लीं. पीड़िता की शिकायत के आधार पर बुढ़ार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376(2)(n), पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. ​​ट्रायल के दौरान प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. बुढ़ार में शहडोल स्पेशल POCSO कोर्ट के स्पेशल जज सुशील कुमार अग्रवाल ने आरोपी महेंद्र मेहरा को 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को पीड़ित को 4 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया, जिसमें उसे हुए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान को ध्यान में रखा गया. यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ किए गए अपराधों के प्रति न्याय प्रणाली के सख्त रुख को दिखाता है. शहडोल कोर्ट के इस फैसले से नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को एक मज़बूत और साफ़ संदेश मिलता है कि ऐसे मामलों में कानून कोई नरमी नहीं बरतेगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

