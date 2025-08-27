माँ–बाप पहले ही नहीं रहे, अब भाई भी चला गया, बहन बोली-नहीं चाहिए सरकारी मदद, लौटाए पैसे
Shahdol News-शहडोल में छात्रावास में छात्र की मौत के बाद परिजनों ने प्रशासन की ओर से दी गई सहायता राशि लेने से इनकार कर दिया है. परिवार ने इन पैसों को लेकर कहा कि जब बेबस थे, तब मदद नहीं मिली. प्रशासन ने मामले की जांच के लिए बीईओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है.

 

MP News-मध्यप्रदेश के शहडोल में सीनियर अनुसूचित जनजाति नवीन बालक छात्रावास में छात्र की मौत हो गई थी. छात्र के परिजनों को प्रशासन ने 35 हजार रुपए की आर्थक सहायता मंजूर की. अब छात्र के परिजनों ने प्रशासन की ओर से दी गई 35 हजार रुपए की सहायता राशि को लेने से इंकार कर दिया है. बहन अंजलि ने कहा कि जब बेबस थे, तब मदद नहीं मिली. अब इन पैसों को कोई मतलब नहीं हैं. इस मामले में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

22 अगस्त को हुई थी मौत 
दरअसल, 22 अगस्त को नाश्ता करने के बाद दसवीं के छात्र राजा प्रतापति की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. छात्रों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफ किया गया. 23 अगस्त को वहां उसकी मौत हो गई थी. 

जांच के लिए बनेगी कमेटी
शहडोल जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए बीईओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है. ट्रायबल एसी आनंद राय सिन्हा ने बताया कि कमेटी तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. वहीं विद्यार्थी संकटापन्न और कल्याण योजना के तहत 35 हजार रुपए की मदद मंजूर की गई थी. वहीं रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. 

माता-पिता की पहले ही हो चुकी है मौत
बोड़री गांव के रहने वाले राजा के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार में अब भाई की मौत के बाद बड़ी बहन अंजलि प्रजापति और वृद्धा दादी हैं. राजा के बड़े पिता सोमसाय प्रजापति ने छात्रावास के प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि समय पर उचित कदम अगर उठाए जाते तो राजा की जान बचाई जा सकती थी.

