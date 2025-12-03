प्रेमिका ने नहीं उठाया फोन, नाराज प्रेमी हाई-वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ा, पुलिस ने शादी का आश्वासन देकर मनाया

Young Man Climbs On Tower-मध्यप्रदेश के शहडोल के निमुहा गांव में बुधवार दोपहर एक प्रेम प्रसंग के विवाद ने जमकर हंगामा हुा. गांव के ही 18 वर्षीय युवक ने प्रेमिका का फोन बंद आने पर आवेश में आकर बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया. युवक के इस कदम से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और देखने वालों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा. युवक की पहचान संतोष साकेत के रूप में हुई है.

प्रेमिका से नहीं हुई बात

परिवार वालों के अनुसार, सुबह से ही संतोष अपनी प्रेमिका से बात करने की कोशिश कर रहा था. कई बार प्रयास करने के बावजूद फोन न उठने पर वह मानसिक रूप से व्याकुल हो गया और सीधे 33 हजार केवी लाइन वाले टावर पर चढ़ गया. ऊपर पहुंचकर वह लगातार प्रेमि का बुलाने की जिद करता रहा और नीचे आने से साफ इनकार कर दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम

जानकारी लगने पर देवलौंद थाना प्रभारी सुभाष दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. तेजी से स्थिति की नियंत्रण में लेते हुए बिजली विभाग से संपर्क किया गया और तत्काल हाई-वोल्टेज लाइन बंद करवाई गई, जिससे कभी भी संभावित हादसे को रोका जा सके. साथ ही टावर के नीचे सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए.

तीन घंटे बाद उतरा युवक

करीब तीन घंटे तक पुलिस और परिवार समझाइश में लगे रहे, मगर युवक अपने रवैये पर कायम रहा. आखिरकार थाना प्रभारी ने भरोसा दिलाया कि अगर वह सुरक्षित नीचे उतर आता है तो उसकी प्रेमिका से मंदिर में उसकी शादी करवा दी जाएगी. इस आश्वादन के बाद संतोष धीरे-धीरे टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ.

थाने ले गई पुलिस

टावर से नीचे उतरे युवक को पुलिस काउंसलिंग के लिए थाने ले गई, ताकि उसे मानसिक रूप से स्थिर किया जा सके और भविष्य में ऐसी खतरनाक हरकत दोबारा न हो. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गांव में भारी भीड़ जमा हो गई.

