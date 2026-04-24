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कॉल कर बुलाई एंबुलेंस, सवार होकर अस्पताल पहुंचा मरीज...ANM की स्कूटी लेकर हो गया फरार, CCTV में हुआ कैद

Shahdol News-शहडोल में एक शातिर चोर खुद को घायल बताकर एंबुलेंस में सवार होकर अस्पताल पहुंचा. मौका मिलते ही परिसर से ANM की स्कूटी लेकर फरार हो गया. यह पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस आरोपी तलाश में जुट गई है.

 

Written By  PUSHPENDRA CHATURVEDI|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:45 PM IST
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कॉल कर बुलाई एंबुलेंस, सवार होकर अस्पताल पहुंचा मरीज...ANM की स्कूटी लेकर हो गया फरार, CCTV में हुआ कैद

Shahdol Unique Theft Case-मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान करने वाला और फिल्मी अंदाज में स्कूटी चोरी का मामला सामने आया है. यहां एक शातिर चोर ने खुद को घायल मरीज बताकर 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचे बाद, परिसर में खड़ी ANM की स्कूटी लेकर फरार हो गया. यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

अचानक गायब हुई स्कूटी
जानकारी के अनुसार, धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम संगीता सिंह ने अपनी होंटी एक्टिव स्कूटी (MP 19 MW 4655) को रोज की तरह अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया था. लेकिन उनकी स्कूटी वहां से अचानक गायब हो गई. स्कूटी गायब होने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए चौंकाने वाला खुलासा हुआ. 

एंबुलेंस से आया चोर
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि एक 108 एंबुलेंस अस्पताल पहुंचती है, जिसमें चालक सहित तीन लोग सवार थे. इनमें से एक व्यक्ति, जिसकी पहचान खामिडोल निवासी रामानंद तिवारी के रूप में हुई, लंगड़ाते हुएं एंबुलेंस से उतरा और मेडिकल स्टाफ से इलाज और एमएलसी की बात की, जिससे वह पूरी तरह एक घायल मरीज की तरह नजर आया. 

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स्कूटी लेकर हुआ फरार
यहां तक सबकुछ सामान्य था. लेकिन कुछ ही देर बात वही व्यक्ति बिन लंगड़ाए सामान्य तरीके से बाहर निकला और सीधे पार्किंग परिसर में पहुंच गया. वहां उसने एएनएम की स्कूटी स्टार्ट की और फरार हो गया. इस दौरान एंबुलेंस चालक और उसके अन्य साथी भी वहां से निकल गए. 

पुलिस जांच में जुटी
इस घटना की जानकारी मिलते ही एएनएम संगीता सिंह ने धनपुरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने सीटीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. इस पूरे घटनाक्रम में 108 एंबुलेंस चालक की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. पुलिस ने एंबुलेंस चालक अशोक बैगा में हिरासत में लेकर पूछताछ की है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

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