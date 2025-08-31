Shahdol News: चोरी करने से पहले धड़ाम से गिरा चोर, फिर दुकान में ऐसे किया हाथ साफ; CCTV वायरल

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक चोर ने फिल्मी अंदाज में एक किराना दुकान में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया. वह जैसे ही छत तोड़कर दुकान में घुसा धड़ाम से नीचे गिर गया. इसके बाद मोबाइल का टार्च जलाकर दुकान में रखे कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ किया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. जिस पर अब लोग सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं- “चोर चोरी से पहले स्टंट की प्रैक्टिस करना भूल गया.”

अप्रैल में भी हुई थी चोरी

दरअसल, शहडोल जिले के धनपुरी गोल बाजार स्थित राय किराना स्टोर में देर रात चोरी की वारदात हुई. पूर्व कर्मचारी ही छत की एल्बेस्टार सीट तोड़कर अंदर घुसा. कुछ देर तक लटकने के बाद अचानक धड़ाम से नीचे गिर पड़ा. खुद को संभालने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में दुकान के कीमती सामान और कैश पर हाथ साफ कर दिया. बताया जा रहा है कि इसी दुकान में अप्रैल महीने में भी छत तोड़कर चोरी हुई थी. उसी घटना के बाद दुकानदार ने CCTV लगवाया था और अब यही कैमरे दूसरी चोरी का राज खोल रहे हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बता दें कि फिल्मी अंदाज में चोरी करने पहुंचा चोर इस बार CCTV में कैद हो गया है. फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है. चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग मज़ाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि चोर चोरी से पहले स्टंट की प्रैक्टिस करना भूल गया.

जानिए क्या बोली पुलिस

चोरी का शिकार दुकानदार महेश राय भोला ने बताया कि इसी दुकान में अप्रैल में भी इसी तरह से चोरी हुई थी. उस घटना के बाद दुकानदार महेश ने अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे. इस बार कैमरे में चोर के सारे करतूत रिकार्ड हो गए हैं. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी विकास पाण्डेय ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.

रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी. जी मीडिया, शहडोल

