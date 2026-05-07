आम तोड़ने पर विवाद, दबंगों ने महिला को खेत में दौड़ा-दौड़कर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

Woman Brutally Beaten-मध्यप्रदेश के शहडोल में दबंगों में हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें अब कानून का भी कोई खौफ नहीं रह गया है. ताजा मामला सिंहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आम तोड़ने पर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि चार लोगों ने मिलकर एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला को खेत में दौड़ा-दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आम तोड़ने पर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, सिंहपुर थाना क्षेत्र के लालपुर की रहने वाली मीना कुशवाहा अपने पति के साथ खेत गई थी, जहां खेत में लगे आम के पेड़ से आम तोड़ने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि कुलदीप पाण्डेय, धर्मेंद्र पाण्डेय, पुष्पेंद्र पाण्डेय और मंजीत पाण्डेय ने मिलकर महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

लकड़ी और पत्थरों से किया हमला

आरोपियों ने न केवल महिला के हाथ-पैर से हमला किया, बल्कि लकड़ी और पत्थरों से भी वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. मारपीट के दौरान आरोपियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी. महिला को खेत में दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया. मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

महिला के साथ की गई इस मारपीट का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी वायरल हा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें-पति ने बुक किया होटल, पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा था समय, फिर आधी रात...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!