Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3052853
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

Shahdol News-शहडोल में युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया गया. इस मामले में लंबे समय से फरार 5 हजार रुपए के इनामी फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. धनपुरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

MP Crime News-मध्यप्रदेश के शहडोल में युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. युवती से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को धनपुरी पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी. धनपुरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया है.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती जिले के अहिरनपुरवा निवासी संजय कुमार यादव उर्फ सोनू यादव के रूप में हुई है. आरोपी पेशे से एक ड्राइवर है और कुछ समय पहले ही मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी में आया था. आरोपी की पहचान यहां एक युवती से हुई. उसने युवती से प्रेम का नाटकर कर उसे शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए. 

युवती का बनाया अश्लील वीडियो
आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को लगातार ब्लैकमेल किया और उसका शोषण करता रहा. जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद युवती ने धनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 हजार का इनाम था घोषित
आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया. पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. धनपुरी पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश जाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी को शहडोल लाकर न्यायालय में पेश किया गया है.

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
धनपुरी एसडीओपी विकास पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है. फरारी के दौरान उस पर इनाम घोषित किया गया था. उत्तर प्रदेश से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है. धनपुरी पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले चाहे कहीं भी भाग जाए, पुलिस से बच नहीं सकता.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, खास माना जाता है यह शहर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsshahdol newsmp latest news

Trending news

mp news
प्यार के जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल
raipur news
1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों के आने-जाने के नियम, नया टाइम टेबल जारी, देखें लिस्ट
mp news
MP में बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने 32 सरकारी वेबसाइट्स को बनाया निशाना
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा
mp news
अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज, अमित शाह 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण
sagar news
'घर पर बताया तो जान से मार दूंगा...' छात्रा पर खराब हुई टीचर की नियत, किया बैड टच
chhattisgarh news
बांग्लादेशी समझकर छग के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार
mp news
'ताजमहल मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बनवाया'....MP के सीनियर BJP नेता का बड़ा बयान
chhatarpur news
खाकी की आड़ में जेल का काला खेल, गुटखे से लेकर खाने तक के तय हैं रेट, Video वायरल
mp news
MP की सड़कों पर बिछ रही लाशें! हर दिन 41 मौतें, सड़क हादसों में चौथे नंबर पर