पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

MP Crime News-मध्यप्रदेश के शहडोल में युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. युवती से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को धनपुरी पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी. धनपुरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया है.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान उत्तरप्रदेश के श्रावस्ती जिले के अहिरनपुरवा निवासी संजय कुमार यादव उर्फ सोनू यादव के रूप में हुई है. आरोपी पेशे से एक ड्राइवर है और कुछ समय पहले ही मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी में आया था. आरोपी की पहचान यहां एक युवती से हुई. उसने युवती से प्रेम का नाटकर कर उसे शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए.

युवती का बनाया अश्लील वीडियो

आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को लगातार ब्लैकमेल किया और उसका शोषण करता रहा. जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद युवती ने धनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया.

5 हजार का इनाम था घोषित

आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया. पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. धनपुरी पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश जाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी को शहडोल लाकर न्यायालय में पेश किया गया है.

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

धनपुरी एसडीओपी विकास पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है. फरारी के दौरान उस पर इनाम घोषित किया गया था. उत्तर प्रदेश से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है. धनपुरी पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले चाहे कहीं भी भाग जाए, पुलिस से बच नहीं सकता.

