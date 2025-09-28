मुर्गा देने से किया मना, तो भड़क गया कलयुगी बेटा, गुस्से में बाप पर बरसाई लाठियां, अब पूरा गांव...

Shahdol Crime News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुआ में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. सुदामा बैगा ने घर पर खाने के लिए मुर्गा बनाया था, लेकिन उनके बेटे करण ने खाने की जिद कर दी. जब पिता ने बेटे की मांग को ठुकरा दिया, तो गुस्से में करण ने पास रखी लाठी उठाई और अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला इतना भयानक था कि सुदामा बैगा मौके पर ही दम तोड़ बैठे. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग इस हत्या को समझ ही नहीं पा रहे थे.

मां शक्ति की अराधना के पवित्र समय में घटित यह घटना रिश्तों को तार-तार कर देने वाली साबित हुई. बेटे के गुस्से ने एक छोटा विवाद ही परिवार के लिए बड़ी त्रासदी में बदल दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और रोष की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोग यह कहते हुए हैरान हैं कि किसी पिता-पुत्र के बीच इतनी भयानक हिंसा कैसे हो सकती है और सभी इस घटना से गहरे दुखी हैं.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि आरोपी बेटे करण को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा है और लोग इस हादसे को बेहद चिंताजनक और हैरान करने वाला बता रहे हैं.

