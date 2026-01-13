खून से सनी तलवार लेकर पहुंचा थाने, फिर बोला- मां की हत्या कर दी; एक शक ने खत्म किया पूरा परिवार

MP News: शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के कछियान टोला गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की तलवार से बेरहमी से हत्या कर दी, हत्या के बाद आरोपी बेटा खून से सनी तलवार लेकर सीधे थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी का कहना था कि मां पत्नी को भड़काती थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया. वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी, क्योंकि यह मामला अपने आप में हैरान करने वाला था.

अचानक किया हमला

बताया जा रहा है कि मामला सोमवार का है, दोपहर में महिला मुन्री बाई घर के आंगन में काम कर रही थी, तभी उनका बेटा मोहन लोधी हाथ में तलवार लेकर वहां पहुंचा और मां की गर्दन पर तीन ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले के बाद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हत्या के बाद आरोपी मोहन तलवार लेकर बाइक से सीधे पुलिस थाने पहुंच, जहां उसने कहा कि उसकी मां रोज उसकी पत्नी को भड़काती थी, पति-पत्नी में विवाद करवाती थी. इसलिए उसने मां की हत्या कर दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी का व्यवहार कुछ समय से अजीब था और वह अक्सर मां से विवाद करता था

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया, फिर उसे घटना स्थल ले जाया गया और मौके पर पूरी जानकारी जुटाई गई. पुलिस ने आरोपी पर हत्याओं की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. शहडोल जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने बताया कि बेटे और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा थ, बेटे को शक था कि मां रोज पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है. हत्या से कुछ दिन पहले भी मां-बेटे में विवाद हुआ था और उसी रंजिश में आरोपी ने मां की जान ले ली.

फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, और आगे की जांच जारी है. इधर वारदात के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है. गांव के लोग भी इस घटना के बाद हैरान नजर आ रहे हैं.

शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः ये कैसी लापरवाही: बच्चा कार में बंद, माता-पिता शॉपिंग में बिजी, टल गई बड़ी घटना

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!