Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3072845
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

खून से सनी तलवार लेकर पहुंचा थाने, फिर बोला- मां की हत्या कर दी; एक शक ने खत्म किया पूरा परिवार

Shahdol News: शहडोल जिले में एक बेटे ने अपनी सगी मां को मार दिया और उसके बाद थाने पहुंचकर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया. घटना घरेलू विवाद की बताई जा रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहडोल में बड़ी घटना
शहडोल में बड़ी घटना

MP News: शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के कछियान टोला गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की तलवार से बेरहमी से हत्या कर दी, हत्या के बाद आरोपी बेटा खून से सनी तलवार लेकर सीधे थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी का कहना था कि मां पत्नी को भड़काती थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया. वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी, क्योंकि यह मामला अपने आप में हैरान करने वाला था. 

अचानक किया हमला 

बताया जा रहा है कि मामला सोमवार का है, दोपहर में महिला मुन्री बाई घर के आंगन में काम कर रही थी, तभी उनका बेटा मोहन लोधी हाथ में तलवार लेकर वहां पहुंचा और मां की गर्दन पर तीन ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले के बाद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हत्या के बाद आरोपी मोहन तलवार लेकर बाइक से सीधे पुलिस थाने पहुंच, जहां उसने कहा कि उसकी मां रोज उसकी पत्नी को भड़काती थी, पति-पत्नी में विवाद करवाती थी. इसलिए उसने मां की हत्या कर दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी का व्यवहार कुछ समय से अजीब था और वह अक्सर मां से विवाद करता था

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया, फिर उसे घटना स्थल ले जाया गया और मौके पर पूरी जानकारी जुटाई गई. पुलिस ने आरोपी पर हत्याओं की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. शहडोल जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने बताया कि बेटे और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा थ, बेटे को शक था कि मां रोज पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है. हत्या से कुछ दिन पहले भी मां-बेटे में विवाद हुआ था और उसी रंजिश में आरोपी ने मां की जान ले ली. 

फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, और आगे की जांच जारी है. इधर वारदात के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है. गांव के लोग भी इस घटना के बाद हैरान नजर आ रहे हैं. 

शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः ये कैसी लापरवाही: बच्चा कार में बंद, माता-पिता शॉपिंग में बिजी, टल गई बड़ी घटना

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

shahdol newsShahdol PoliceMP Crime Newsmp news

Trending news

datia news
दतिया में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, युवक के खोपड़ी में मारी गोली, कांपा शहर
raipur news
रायपुर में फिर गूंजेगा 'इंडिया-इंडिया': 23 जनवरी को होगा IND vs NZ टी-20 मैच
Vishnu Deo Sai
8 युवाओं और 1 संगठन को मिला छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, CM साय ने किया सम्मानित
indore news
बच्चे ने उड़ाया चीनी मांझा तो माता-पिता जाएंगे जेल! हाईकोर्ट का सख्त आदेश
chhattisgarh news
ED का बड़ा एक्शन, सौम्या चौरसिया और निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति कुर्क
chhattisgarh news
छग में इस दिन से शुरू होगा राजिम कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
jabalpur news
कौन हैं जस्टिस सुजय पॉल? जबलपुर से शुरू किया करियर, अब होंगे कलकत्ता HC के CJ
MP Board Exam 2026 Schedule Update
एमपी में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव! देखें नया टाइम-टेबल
Chhindwara Hospital News
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के ICU में लापरवाही, डॉक्टर न मिलने से वृद्धा की मौत
double murder case
पीली खंती दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा