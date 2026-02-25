Advertisement
डिग्री लेने पहुंचे छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी, विद्यार्थियों को परोसा जाना था सड़ा-गला खाना; अव्यवस्था देख फुटा गुस्सा

MP News:शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मचा जब दीक्षांत समारोह के अवसर पर ना तो प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का आगमन हुआ और फिर समारोह में वितरित होने वाला भोजन भी संदिग्ध पाया गया. समारोह में पहुंचा दूषित खाने का डिब्बा कूड़े की तरह कोने में फेंका हुआ दिखाई दिया जिसके बाद से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:29 PM IST
Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दीक्षांत समारोह के अवसर पर ना तो प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का आगमन हुआ और और फिर समारोह में वितरित होने वाला भोजन भी संदिग्ध पाया गया. समारोह को इस ढंग से विफल होते देख छात्रों के चेहरे पर मायूसी छा गई. बाताया गया कि आयोजन पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे. अंत में छात्रों को बूंदी, नमकीन और रसगुल्ले वितरित कर आयोजन का समापन किया गया.

दीक्षांत समारोह पर छात्रों का उतरा चेहरा
पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला  दीक्षांत समारोह अब विवादों में घिर गया है. वजह साफ है, आयोजन को ठीक ढंग से संपन्न न करवा पाना. एक तरफ जहां तकनीकी कारणों की वजह से राज्यपाल मंगू भाई पटेल का विश्वविद्यालय दौरा टल गया वहीं दूसरी तरफ आयोजन के लिए मंगवाया गया भोजन कूड़े की दशा में साइड में फेंका गया था. इतना कुछ होने पर छात्रों ने जमकर नाराजगी जाहिर की. छात्रों ने आरोप लगाया है कि ये सड़ा गला खाना हमारे लिए मंगवाया गया था! फिलहाल समय रहते स्कूल मैनेजमेंट की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया. 

आयोजन के लिए खर्च हुए लाखों रूपए
जानकारी सामने आई कि इस आयोजन पर लाखों रूपए खर्च किए गए थे. तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की थीं. कुलपति प्रो. रामशंकर स्वयं राज्यपाल को आमंत्रित करने गए थे और उनके आगमन को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए थे. हालांकि समारोह इस तरह से विफल होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. सभी को इस बात का संतोष है कि सांई कैटर्स की तरफ से जो दूषित भोजन आया था वो बच्चों में वितरित नहीं हुआ.

कैटर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात
दूषित भोजनकी जगह बच्चों में बूंदी, नमकीन और रसगुल्ले के पैकेट वितरित किए गए थे. व्यवस्था सीमित रहने की वजह से कई छात्र-छात्राएं पूर्ण भोजन से वंचित रह गए. दूर-दराज से आए कुछ छात्र बिना भोजन किए ही वापस लौट गए. इन दो घटनाओं ने दीक्षांत समारोह की चमक फीकी कर दी. 

वहीं इस मामले पर कुलपति प्रोफेसर राम शंकर ने कैटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ओम सांई कैटर्स ने बदमाशी की है, जिसके लिए उन्हें पनिश किया जाएगा. समारेह के लिए उसने गलत काम किया है. उनप रइंक्वायरी होगी और उन्हें  किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.  आगे से भी काम भी नहीं देंगे. ओम सांई कैटर्स को बख्शा नहीं जाएगा. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी

