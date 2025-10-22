डबल मर्डर से कांपा शहडोल! तलवार और फरसे से पीट-पीटकर 2 सगे भाईयों की हत्या, ये थी वजह

Shahdol Crime News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां करीब 10 हमलावरों ने दो भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने ऑटो पार्ट्स की दुकान में घुसकर धारदार हथियार, जैसे तलवार, फरसा, और लाठी-डंडों से तीनों भाइयों पर निर्ममता से हमला किया. दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है.

तलवार और फरसे से पीट-पीटकर 2 सगे भाईयों की हत्या

दरअसल, शहडोल जिले के बुढार थाना अंतर्गत केशवाही चौकी क्षेत्र के ग्राम बलबहरा में दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है. घटना देर रात की है जब राहुल तिवारी, राकेश तिवारी और सतीश तिवारी अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान पर मौजूद थे. तभी आरोपी अनुराग शर्मा करीब 10 साथियों के साथ वहां पहुंचा और तलवार, फरसा, लाठी-डंडों से तीनों भाइयों पर हमला कर दिया. इस हमले में राहुल और राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतीश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

क्या थी हत्या के पीछे की वजह?

पुलिस के अनुसार घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जो इस घटना की प्रमुख वजह बताई जा रही है. मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा ने अपने करीब 10 साथियों के साथ मिलकर यह हमला किया था। सूचना मिलते ही शहडोल पुलिस तुरंत हरकत में आई, मामला दर्ज किया गया और तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा सहित कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है, जबकि बाकी फरार हमलावरों को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. गाँव में दोहरी हत्या के बाद तनाव का माहौल है. (रिपोर्ट- पुष्पेंद्र चतुर्वेदी)