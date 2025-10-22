Advertisement
डबल मर्डर से कांपा शहडोल! तलवार और फरसे से पीट-पीटकर 2 सगे भाईयों की हत्या, ये थी वजह

Shahdol News: शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया. एक भाई गंभीर रूप से घायल है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:24 PM IST
Shahdol Crime News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां करीब 10 हमलावरों ने दो भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने ऑटो पार्ट्स की दुकान में घुसकर धारदार हथियार, जैसे तलवार, फरसा, और लाठी-डंडों से तीनों भाइयों पर निर्ममता से हमला किया. दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: उज्जैन में दरमियानी रात हुई बड़ी वारदात, मामूली विवाद पहुंचा हत्या तक, पुलिस ने 10 घंटे में सुलझाई गुत्थी

 

दरअसल,  शहडोल जिले के बुढार थाना अंतर्गत केशवाही चौकी क्षेत्र के ग्राम बलबहरा में दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है. घटना देर रात की है जब राहुल तिवारी, राकेश तिवारी और सतीश तिवारी अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान पर मौजूद थे. तभी आरोपी अनुराग शर्मा करीब 10 साथियों के साथ वहां पहुंचा और तलवार, फरसा, लाठी-डंडों से तीनों भाइयों पर हमला कर दिया. इस हमले में राहुल और राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतीश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: नशे में खून का रिश्ता भूला बेटा, डंडे से पीट-पीट कर पिता को मार डाला; ये थी वजह

 

क्या थी हत्या के पीछे की वजह?
पुलिस के अनुसार घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जो इस घटना की प्रमुख वजह बताई जा रही है. मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा ने अपने करीब 10 साथियों के साथ मिलकर यह हमला किया था। सूचना मिलते ही शहडोल पुलिस तुरंत हरकत में आई, मामला दर्ज किया गया और तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा सहित कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है, जबकि बाकी फरार हमलावरों को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. गाँव में दोहरी हत्या के बाद तनाव का माहौल है. (रिपोर्ट- पुष्पेंद्र चतुर्वेदी)

