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Shahdol News: क्रिकेट के अलावा भारत के युवाओं में फुटबॉल का जुनून तेजी से फैल रहा है. इसका सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले का विचारपुर गांव बन गया है, जिसे आज पूरा देश मिनी ब्राजील के नाम से जानता है. इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. यहां बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर कोई फुटबॉल का दीवाना है. गांव में चार पीढ़ियों से लगातार यह खेल खेला जा रहा है, इसीलिए विचारपुर अब उभरते हुए फुटबॉल स्टार्स का गढ़ बन गया है.
पीएम मोदी भी हुए मुरीद
सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही गांव के मैदानों में फुटबॉल की आवाजें गूंजने लगती हैं. जहां कुछ खिलाड़ी नेमार के फैन हैं तो कुछ मेसी या रोनाल्डो के, लेकिन उन सभी का एक ही सपना है, भारत को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते देखना. इस गांव के कई खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, और चार खिलाड़ी तो ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भी गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विचारपुर आए हैं और उन्होंने अपने मन की बात प्रोग्राम में फुटबॉल के लिए गांव के जुनून का जिक्र किया है. स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है. जरूरत है तो बस बेहतर सुविधाओं और ट्रेनिंग की. आर्थिक तंगी के बावजूद यहां के युवा पूरी लगन से प्रैक्टिस करते रहते हैं.
चार पीढ़ियों का अनूठा सफर
बता दें कि आदिवासियों की आबादी वाला गांव विचारपुर मिनी ब्राजील के तौर पर देश भर में अलग पहचान बना रहा है. यहां बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर कोई फुटबॉल का शौकीन है. गांव की चार पीढ़ियां लगातार यह खेल खेलती आ रही हैं, और इसीलिए विचारपुर अब उभरते हुए फुटबॉल स्टार्स का केंद्र बन गया है. यहां आपको लगभग हर घर में कोई न कोई फुटबॉल खेलते जरुर मिलेगा.
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