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मेसी और रोनाल्डो के फैंस से भरा है MP का यह गांव, मिनी ब्राजील के नाम से है मशहूर... हर घर में बसता है फुटबॉल

Shahdol News: भारत में फुटबॉल का क्रेज बढ़ रहा है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का एक आदिवासी गांव विचारपुर है, जिसे मिनी ब्राज़ील कहा जाता है. इस गांव की चार पीढ़ियां लगातार फुटबॉल खेल रही हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 13, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:42 AM IST
मेसी और रोनाल्डो के फैंस से भरा है MP का यह गांव, मिनी ब्राजील के नाम से है मशहूर... हर घर में बसता है फुटबॉल
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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