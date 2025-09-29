Advertisement
सांप ने काटा तो युवक उसे ही पकड़कर पहुंचा अस्पताल, देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानें मामला

Shahdol News: शहडोल में सांप काटने पर एक युवक घबराने के बजाय सांप को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे सीधे जिला अस्पताल ले गया. हाथ में सांप देखकर अस्पताल स्टाफ और मरीजों में अफरा-तफरी मच गई. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:35 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के विचारपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को अचानक सांप ने डस लिया. सांप को देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं और कई बार तो डर के मारे उनकी मौत भी हो जाती है. लेकिन घबराने की बजाय, युवक ने हिम्मत दिखाई और एक अनोखा कदम उठाया. उसने अपने हाथों से सांप को पकड़ा और सीधा ज़िला अस्पताल पहुंचा. हाथ में सांप देखकर अस्पताल के कर्मचारियों और वहां मौजूद मरीज़ों में हड़कंप मच गया. डॉक्टरों ने युवक को सांप को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन उसने साफ़ मना कर दिया.

यह भी पढ़ें: युवक ने ऑनलाइन मंगाया पिज्जा, बॉक्स खोलने पर रह गया भौचक्का, तुरंत की शिकायत

 

हाथ में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक 
दरअसल,  विचारपुर गांव के रहने वाले राकेश सिंह को अचानक एक सांप ने काट लिया. लेकिन राकेश ने डरे बिना अपने हाथों में सांप को पकड़ लिया और सीधे जिला अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल पहुंचने पर सांप देखकर स्टाफ और मरीज हैरान रह गए. डॉक्टरों ने उसे सांप छोड़ने की हिदायत दी, लेकिन राकेश ने साफ इनकार कर दिया. जिसके तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने सांप रेस्क्यूलर को बुलाया.  सांप रेस्क्यूलर ने मौके पर आकर सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: MP में चमत्कार: 3 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने 3 बार डसा, फिर भी जीती जंग

 

जानलेवा साबित हो सकता था
जांच में पता चला कि यह सांप ज़हरीला नहीं था. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि राकेश के इस कदम ने साहस तो दिखाया लेकिन साथ ही ख़तरे से भी भरा था. सांप को पकड़ना, चाहे वह ज़हरीला हो या नहीं हमेशा जानलेवा साबित हो सकता है. फिलहाल राकेश सिंह को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग अपनी हैरानी ज़ाहिर कर रहे हैं. रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शहडोल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

