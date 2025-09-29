सांप ने काटा तो युवक उसे ही पकड़कर पहुंचा अस्पताल, देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानें मामला

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के विचारपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को अचानक सांप ने डस लिया. सांप को देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं और कई बार तो डर के मारे उनकी मौत भी हो जाती है. लेकिन घबराने की बजाय, युवक ने हिम्मत दिखाई और एक अनोखा कदम उठाया. उसने अपने हाथों से सांप को पकड़ा और सीधा ज़िला अस्पताल पहुंचा. हाथ में सांप देखकर अस्पताल के कर्मचारियों और वहां मौजूद मरीज़ों में हड़कंप मच गया. डॉक्टरों ने युवक को सांप को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन उसने साफ़ मना कर दिया.

हाथ में सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक

दरअसल, विचारपुर गांव के रहने वाले राकेश सिंह को अचानक एक सांप ने काट लिया. लेकिन राकेश ने डरे बिना अपने हाथों में सांप को पकड़ लिया और सीधे जिला अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल पहुंचने पर सांप देखकर स्टाफ और मरीज हैरान रह गए. डॉक्टरों ने उसे सांप छोड़ने की हिदायत दी, लेकिन राकेश ने साफ इनकार कर दिया. जिसके तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने सांप रेस्क्यूलर को बुलाया. सांप रेस्क्यूलर ने मौके पर आकर सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

जानलेवा साबित हो सकता था

जांच में पता चला कि यह सांप ज़हरीला नहीं था. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि राकेश के इस कदम ने साहस तो दिखाया लेकिन साथ ही ख़तरे से भी भरा था. सांप को पकड़ना, चाहे वह ज़हरीला हो या नहीं हमेशा जानलेवा साबित हो सकता है. फिलहाल राकेश सिंह को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग अपनी हैरानी ज़ाहिर कर रहे हैं. रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी

