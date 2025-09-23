19 की उम्र में शादी, कुछ महीने बाद आई मायके; फिर हुई खौफनाक घटना, नाले में मिला शव

मध्य प्रदेश के शाजापुर की रहने वाली अनिता उर्फ जया की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी. शादी के बाद सब ठीक चल रहा था और हाल ही में वो खुशी-खुशी मायके आई थी. लेकिन, अनिता की ये खुशी किसी को देखी नहीं गई और उसके साथ खौफनाक घटना को अंजाम दिया. 19 साल की अनिता का शव शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र के ग्राम पीरखेड़ी के जंगल में स्थित नाले में मिला है.

19 की उम्र में शादी, कुछ महीने बाद...

अनिता उर्फ जया की शादी शाजापुर के महिदपुर तहसील के रहने वाले राहुल के साथ कुछ महीने पहले हुई थी. इसके बाद कुछ महीने ससुराल में रहने के वाद वह अपने पिता कमल मालवीय के पास ग्राम पीरखेड़ी आई हुई थी. वह सोमवार रात को माता पांडाल में गई और वहां आरती के बाद प्रसाद लेकर घर लौट आई. लेकिन, घर आने के बाद अनिता अचानक घर से निकली और वापस चली गई. इसके बाद लौटकर नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड, पुलिस ने किया खुलासा

परिजनों ने देखा कि अनिता घर में नहीं है तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी. तलाशी के दौरान घर से थोड़ी दूर स्थित नाले के पास युवती की एक चप्पल दिखाई दी. इसके बाद घरवालों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने आसपास तलाश शुरू की. इसके बाद नाले में तलाश किया तो उसका शव मिला. इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और सुनेरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आत्महत्या या मर्डर? जांच के बाद होगा खुलासा

19 साल की अनिता ने खुद आत्महत्या की है या किसी ने उसकी जान ली है या किसी अन्य कारणों से युवती की मौत हुई है. अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और पुलिस जांच के बाद ही इसका खुलासा होगा. पुलिस युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां पीएम के पश्चात शव परिजनों को सौंपा दिया गया.

अनिता के पिता कमल मालवीय का कहना है कि जब बेटी घर पर नहीं दिखाई दी तो हम तलाश के लिए निकले. आसपास जब देख रहे थे, उसी दौरान नाले के पास चप्पल मिली. इसके बाद नाले में देखा तो शव बरामद हुआ. सुनेरा थाने के रोशन सिंह तोमर ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवती की मौत कैसे हुई है. जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये आत्महत्या है या मौत की वजह कुछ और ही है.