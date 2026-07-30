तंत्र-मंत्र के नाम पर नर्स को फंसाया, दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया, फिर किया ब्लैकमेल

तंत्र-मंत्र के नाम पर फंसाया

पुलिस के अनुसार पीड़िता जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करती है. अपनी शिकायत में उसने बताया कि 3 जुलाई को जबलपुर से शाजापुर लौटते समय भोपाल में ट्रेन में उसकी मुलाकात बड़नगर के एक युवक से हुई. बातचीत के दौरान उसने दावा किया कि वह तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ वाले धागे बनाने में माहिर है. जब पीड़िता ने अपने परिवार की परेशानियों का जिक्र किया, तो आरोपी ने कहा कि परिवार को संकट से बचाने के लिए एक खास धागा तैयार करना होगा. अगले दिन 4 जुलाई को आरोपी शाजापुर पहुंचा और पीड़िता के किराए के घर गया. वहां उसने दावा किया कि धागा तैयार करने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने होंगे. वरना उसके माता-पिता, बहन और दूसरे रिश्तेदार मर जाएंगे. डरकर पीड़िता ने उसकी बात मान ली. कुछ दिनों बाद आरोपी उसके घर पहुंचा और यह दावा करते हुए कि उसके ससुराल वालों ने उस पर जादू-टोना किया है, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.