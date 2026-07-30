तंत्र-मंत्र के नाम पर नर्स को फंसाया, दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया, फिर किया ब्लैकमेल

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मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के नाम पर तीन महिला नर्सों को अपने जाल में फंसा लिया. आरोपी ने एक नर्स को परिवार पर आने वाली मुसीबत और मौत का डर दिखाकर कई बार उसका रेप किया. उसने अश्लील वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल भी किया और ₹4.10 लाख नकद, सोने का मंगलसूत्र और आखिर में उसकी एक्टिवा स्कूटर भी हड़प ली. इसके अलावा आरोपी ने पीड़िता की दो सहकर्मियों के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की. इस मामले में कार्रवाई करते हुए लालघाटी पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे आरोपी राजू के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.
तंत्र-मंत्र के नाम पर फंसाया
पुलिस के अनुसार पीड़िता जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करती है. अपनी शिकायत में उसने बताया कि 3 जुलाई को जबलपुर से शाजापुर लौटते समय भोपाल में ट्रेन में उसकी मुलाकात बड़नगर के एक युवक से हुई. बातचीत के दौरान उसने दावा किया कि वह तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ वाले धागे बनाने में माहिर है. जब पीड़िता ने अपने परिवार की परेशानियों का जिक्र किया, तो आरोपी ने कहा कि परिवार को संकट से बचाने के लिए एक खास धागा तैयार करना होगा. अगले दिन 4 जुलाई को आरोपी शाजापुर पहुंचा और पीड़िता के किराए के घर गया. वहां उसने दावा किया कि धागा तैयार करने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने होंगे. वरना उसके माता-पिता, बहन और दूसरे रिश्तेदार मर जाएंगे. डरकर पीड़िता ने उसकी बात मान ली. कुछ दिनों बाद आरोपी उसके घर पहुंचा और यह दावा करते हुए कि उसके ससुराल वालों ने उस पर जादू-टोना किया है, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.
नर्स के साथ किया दुष्कर्म
शिकायत के अनुसार आरोपी बाद में पीड़िता को जावरा में हुसैन टेकरी और अजमेर ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया. उसने पीड़िता से यह भी कहा कि उसके परिवार की परेशानियां तभी खत्म होंगी जब वह दूसरे पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाएगी. इसके बाद वह एक और आदमी को उसके घर ले आया, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान उसके अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल किया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी द्वारा बस खरीदने से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी. उसने उससे नकद ₹4.10 लाख और सोने का मंगलसूत्र ले लिया. बाद में ₹50,000 और मांगने के साथ ही उसने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी. 28 जुलाई को वह उसकी एक्टिवा स्कूटी और उसके कागजात भी ले गया.
थाने में दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता ने बताया कि 21 जुलाई को उसने अपनी दो नर्स साथियों को भी घर बुलाया था. आरोप है कि आरोपी ने उन दोनों महिलाओं के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की. इससे घबराकर दोनों महिलाएं वहां से चली गईं. बाद में पीड़िता को एहसास हुआ कि वह एक सोची-समझी साजिश और धोखाधड़ी का शिकार हो गई है. इसके बाद वह अपनी दोनों साथियों के साथ पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम भेजी गई है. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी.
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