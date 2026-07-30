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तंत्र-मंत्र के नाम पर नर्स को फंसाया, दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया, फिर किया ब्लैकमेल

शाजापुर में एक मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में पदस्थ तीन महिला नर्सों को तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के जाल में फंसाया गया. इनमें से एक नर्स के साथ रेप किया गया और बाद में उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया.

Written ByManoj JainEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 30, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:02 PM IST
तंत्र-मंत्र के नाम पर नर्स को फंसाया, दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया, फिर किया ब्लैकमेल

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Manoj Jain

Manoj Jain

मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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