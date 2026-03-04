खेतों में 'शॉर्ट सर्किट' का कहर, देवास के नांदला में 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 6 किसानों को लाखों का नुकसान

Wheat Crop Burnt-मध्यप्रदेश में इस समय किसान अपनी साल भर की मेहनत की कटाई की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ कुदरत और बिजली विभाग की लापरवाही ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शाजापुर जिले की सीमा से सटे देवास जिले के ग्राम नांदला में बुधवार को बिजली की हाईटेंशन लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट ने भीषण तबाही मचाई. इस आगजनी में 6 किसानों की करीब 30 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई.

कैसी भड़की आग

मिली जानकारी के अनुसाप, खेतों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ. इससे निकली चिंगारी ने नीचे सूखी खड़ी गेहूं की फसल को पकड़ लिया. तेजी हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक किसान के खेत से शुरू हुई यह आग आसपास के अन्य खेतों में भी फैल गई.

किसानों और दमकल की मशक्कत

धुआं और आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण और किसान तुरंत मौके पर पहुंचे. किसानों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू कर पाना मुश्किल हो गया. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को और आगे बढ़ने से रोका जा सका, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया.

इन किसानों को हुआ भारी नुकसान

इस भीषण आगजनी में किसान शिव मंडलोई, मुकेश राठौर, रायसिंह धनगर, महेश राठौर और रईस खान सहित कुल 6 किसानों के खेत चपेट में आए हैं. किसानों का कहना है कि उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी थी और बस एक-दो दिन में कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आग ने सबकुछ राख कर दिया. इस घटना से किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है.

पीड़ित किसान का दर्द

पीड़ित किसान शिव मंडलोई ने बताया अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग पूरे इलाके में फैल गई. हमारी मेहनत आंखों के सामने जल रही थी और हम बेबस थे. 30 बीघा से ज्यादा का गेहूं अब राख का ढेर बन चुका है. किसानों ने मांग की है कि पटवारी के माध्यम से जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे इस बड़े आर्थिक संकट से उबर सकें.

