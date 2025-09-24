एक साथ जन्म, साथ ही शादी और अब एक साथ उठी अर्थी... जुड़वा बहनों का अनोखा किस्सा

Ajab Gajab News: जन्म-जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा...ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा. गाने की इन लाइनों से एक मिलता-जुलता मामला सामने आया है. घटना मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है. यहां बरजूबाई और दुर्गाबाई नाम की दो बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया है. हैरानी कि बात तो ये है कि दोनों महिला की जीवनरेखा इस तरह से बनाई गई मानों भगवान ने बड़ी ही फुरसत से दोनों की कुंडली लिखी हो.

एक साथ जन्म और एक साथ अंतिम विदाई

90 साल की बरजूबाई और दुर्गाबाई, वो दो महिलाएं थी जिन्होंने मानो एक दूसरे से न बिछड़ने की कसमें खाई थी. जन्म से लेकर मृत्यु तक दोनों साथ रहीं है. एक ही दिन और एक ही समय पर दोनों का जन्म, शादी और मृत्यु इस कहानी को और भी अद्भुत बनाता है. मंगलवार को पासीसर गांव के लोगों ने दोनों बहनों को अंतिम विदाई दी. बहनों की अंतिम विदाई का दौर हर किसी के लिए भावुक था.

एक ही घर में हुई थी शादी

राजगढ़ जिले के खजूरी गांव में जन्मी दोनों बहनों का लालन-पालन एक साथ हुआ था. दोनों बहनों का रिश्ता चुंबक की तरह मजबूत था. दोनों की शादी भी पासीसर गांव के दो सगे भाइयों रामसिंह और भादरसिंह से तय की गई. बरजूबाई, रामसिंह की पत्नी बनी और दुर्गाबाई ने भादरसिंह से शादी रचाई.

अंतिम विदाई के वक्त नम हुई आंखे

90 की उम्र में अंतिम सांस ली दोनों बहनों को खूब याद किया गया. उनके इस गहरे रिश्ते को मिसाल के तौर पर पेश किया गया. भगवान ने भी क्या किस्मत लिखी थी कि अपनी पूरी जिंदगी में दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा. गांव में जब उनके देहांत की खबर फैली तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया. लोगों ने नम आखों के साथ बरजूबाई और दुर्गाबाई को अंतिम विदाई दी.

