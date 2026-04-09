'चालान काटा तो पी लूंगा तेजाब...', शाजापुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, टीम के सामने दुकानदार की धमकी से सहमे लोग

(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)

Shajapur News: शाजापुर शहर में गुरुवार शाम अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. शाम करीब 7 बजे शुरू हुई. यह कार्रवाई रात 9 बजे तक चली. एसडीएम मनीषा वास्कले के नेतृत्व में नगर पालिका, जिला प्रशासन, यातायात विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड से लेकर आजाद चौक तक पूरे क्षेत्र में अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान सड़कों और दुकानों के बाहर रखे सामान, गुमटियां तथा अतिरिक्त शेड हटाए गए.

मुख्य मार्ग के दोनों ओर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया. कई स्थानों पर रखी गुमटियों और अन्य सामान को जब्त भी किया गया. इस दौरान करीब 23 स्थानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 28 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया. अभियान के चलते बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई दुकानदारों में आक्रोश भी देखने को मिला.

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काउंटर को हटाने के दौरान विवाद

बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई. सम्राट लस्सी दुकान के बाहर रखे काउंटर को हटाने के दौरान विवाद की स्थिति बनी. दुकानदार द्वारा सामान हटाने की कोशिश के बावजूद अधिकारियों के निर्देश पर नगर पालिका कर्मचारियों ने काउंटर नीचे उतार दिया, जिससे कुछ सामान भी बिखर गया.

दुकान संचालक ने विरोध जताया

इसी बीच एक अन्य वीडियो भी सामने आया, जिसमें बस स्टैंड स्थित यादव उपहार गृह पर कार्रवाई के दौरान अधिकारी बाहर रखा सामान हटाने और 5000 रुपए का चालान काटने की बात कर रहे थे. इससे नाराज होकर दुकान संचालक ने विरोध जताया और हंगामा किया. स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब वह अचानक अंदर गया और एक एसिड के बोतल लेकर आया तथा उसे पीने की धमकी देने लगा. हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ना उचित समझा.

पुलिस का अमला मौजूद

एसडीएम मनीषा वास्कले ने बताया कि सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था. इसलिए लोगों को समझाइश देने के साथ चालानी कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह नियमित अभियान जारी रहेगा. अभियान में नगर पालिका, राजस्व, यातायात विभाग और कोतवाली पुलिस का अमला मौजूद रहा.

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