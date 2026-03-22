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शाजापुर में कुदरत का डबल अटैक, हमले में 24 भेड़ों की मौत, 25 दिन पहले 220 की गई थी जान

Shajapur Bee Attack: शाजापुर के सलकनखेड़ी गांव में मधुमक्खियों के हमले से 24 भेड़ों की मौत हो गई और एक चरवाहा घायल हो गया. इससे पहले भी उसी चरवाहे की 220 भेड़ें मर चुकी हैं, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:20 PM IST
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Shajapur Bee Attack
Shajapur Bee Attack

Shajapur News: शाजापुर जिले के सलकनखेड़ी गांव के जंगल में मधुमक्खियों के हमले से बड़ा नुकसान हो गया. तिलावद पुलिस चौकी क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भेड़ों का झुंड नदी के पास पानी पी रहा था और अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. इस हमले में 24 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के ग्रामीण भी इस घटना से घबरा गए. पशुपालक के लिए यह घटना किसी बड़े झटके से कम नहीं रही.

घटना में राजस्थान का एक चरवाहा भी घायल हो गया, जिसे मधुमक्खियों ने बुरी तरह काट लिया. हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सीहोर रेफर किया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि हमला इतना अचानक हुआ कि चरवाहे को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भेड़ों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मधुमक्खियों के झुंड के आगे कोई कुछ नहीं कर सका और कई भेड़ें मौके पर ही मर गईं.

पहले भी हुई घटना
सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी चरवाहे के साथ 25 दिन पहले भी बड़ा हादसा हो चुका है. उस समय 220 भेड़ों की मौत हो गई थी, जब उन्हें बाजार से खरीदी गई हल्दी खिलाई गई थी. उस मामले में हल्दी के मिलावटी होने की आशंका जताई गई थी. लगातार दूसरी बार हुए नुकसान से चरवाहा पूरी तरह टूट गया है और उसके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

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पुलिस जांच कर रही
पुलिस चौकी प्रभारी घनश्याम बैरागी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और मरी हुई भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. चरवाहे ने इसे प्राकृतिक आपदा बताते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे हादसों से पशुपालकों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए सरकार से राहत मिलना जरूरी है.

रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर

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