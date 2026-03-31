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आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर मची अफरा-तफरी, धुएं से भड़की मधुमक्खियों ने बच्चों समेत 12 पर हमला

Shajapur Bee Attack News:  शाजापुर के सनकोटा में आगरा-मुंबई हाईवे पर खाना बना रहे परिवार पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. 12 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. 7 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, सभी की हालत अब सामान्य है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:38 PM IST
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Shajapur Bee Attack Case
Shajapur Bee Attack Case

Shajapur News: आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खाना बना रहे एक परिवार पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. यह घटना शाजापुर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर सनकोटा क्षेत्र में मंगलवार को हुई. मधुमक्खियों के हमले से मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए. इस घटना में कुल 12 लोग घायल हो गए, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं. हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई.

घटना में घायल हुए लोगों में से 7 को उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक इलाज किया, जिसके बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि सभी लोग एक ही परिवार के थे और यात्रा के दौरान रास्ते में रुककर खाना बना रहे थे. अचानक हुए इस हमले से परिवार के सदस्य घबरा गए और खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जिससे कुछ लोगों को ज्यादा चोटें भी आईं.

क्यों भड़की मधुमक्खी?
मिली जानकारी के मुताबिक, अमर सिंह लोधी अपने परिवार के साथ अशोकनगर से इंदौर जा रहे थे. रास्ते में भूख लगने पर वे सनकोटा के पास एक पेड़ के नीचे रुक गए और वहीं खाना बनाने लगे. उन्हें यह पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वे रुके हैं, वहां मधुमक्खियों का छत्ता है. जैसे ही उन्होंने कंडे जलाने के लिए आग जलाई, उसका धुआं सीधे छत्ते तक पहुंच गया और मधुमक्खियां अचानक भड़क उठीं.

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लोगों पर किया हमला
देखते ही देखते मधुमक्खियों के झुंड ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया. इस घटना में अमर सिंह लोधी, धन कुंवर लोधी, लता लोधी, हार्दिक, विराट, हर्ष और कुणाल सहित अन्य लोग घायल हुए. सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर दीपक पाटीदार ने बताया कि सभी का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है.

रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर

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