पति की लंबी उम्र के लिए रखना था व्रत, लेकिन आशिक के चक्कर में पत्नी ने करवाचौथ से दो दिन पहले ही बदल दी जिंदगी

Shajapur Wife Kills Husband: शाजापुर जिले के कालापीपल थाना क्षेत्र के भैसायागढ़ा में हुए हत्या के मामले की पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा ली है. चौकाने वाली बात यह है कि हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतक की ही पत्नी निकली. पुलिस के अनुसार रेखाबाई ने अपने प्रेमी बंटी के साथ मिलकर पति अनोखीलाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची और मौका मिलते ही उसने हत्या को अंजाम दिया. आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 7 अक्टूबर को भैसायागढ़ का रहने वाला युवक अनोखीलाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की. इसके मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए टीम गठित की गई. धीरे-धीरे जुटाई गई कड़ियों के सहारे पुलिस ने रेखाबाई और उसके प्रेमी बंटी का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पति को हटाने की साजिश

वहीं इस हत्या मामले में पुलिस के हाथ एक चाकू लगी. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मनोहर सिंह जगेत, उप निरीक्षक रवि भंडारी और तेजप्रकाश समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे. जांच में पता चला कि रेखाबाई और बंटी के बीच पिछले 2-3 साल से संबंध था और अनोखीलाल इस रिश्ते में रूकावट बन गया था. इसी वजह से दोनों ने पति को हटाने की साजिश की.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, करवाचौथ के दो दिन पहले मौका पाकर रेखाबाई ने गहरी नींद में पड़े अनोखीलाल का मुंह और गला दबाकर चाकू से उसकी हत्या कर दी. हत्या का कोई सबूत न रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस की टीम ने महज कुछ घंटों में ही आरोपियों को पकड़ लिया. दोनों आरोपी अब जेल में हैं और मामले की आगे की जांच जारी है.

