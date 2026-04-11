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शाजापुर में बुजुर्ग से वसूली का गंदा खेल! वीडियो के जरिए धमकाकर ऐंठे पैसे, जानिए क्या है पूरा मामला?

Shajapur Blackmail Case: शाजापुर में एक बुजुर्ग से ब्लैकमेलिंग कर करीब 33 लाख रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने वीडियो के जरिए धमकाकर पैसे ऐंठे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे सख्त कार्रवाई की बात कही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:21 PM IST
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Shajapur Crime News
Shajapur Crime News

(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)

Shajapur Crime News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बुजुर्ग को ब्लैकमेल अवैध वसूली की गई है. जहां बुजुर्ग ने परेशान होकर पुलिस को शिकायत की है. बताया जा रहा है कि वीडियो कॉल पर बातचीत की, उसके बाद बुजुर्ग का वीडियो वायरल कर लिया है. इसके बाद से बुजुर्ग काफी परेशान है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले बुजुर्ग रमेशचंद्र ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि पार्वती बैरागी, राजेंद्र बैरागी, शरद बैरागी और संजना बैरागी द्वारा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर भारी रकम वसूली गई. शिकायत में बताया गया है कि साल 2023 में शिव मंदिर भरड़ में मुलाकात के बाद पार्वती बैरागी ने उनसे संपर्क किया और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाई. इसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उसे रिकॉर्ड कर लिया गया.

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बार-बार मांगी रकम 
वहीं बुजुर्ग ने आरोप लगया है कि एक वीडियो के आधार पर आरोपियों ने उन्हें बदनाम करने और बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. इसी डर के चलते उन्होंने पहले 5 हजार रुपए दिए, लेकिन बाद में आरोपियों द्वारा बार-बार रकम की मांग की जाती रही. फरियादी ने बताया कि अलग-अलग समय पर उनसे लाखों रुपए वसूले गए, जिसमें 5 लाख, 7 लाख सहित कई किस्तों में कुल करीब 33 लाख रुपए आरोपियों ने ले लिए.

बदनाम करने की धमकी
इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा बार-बार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए, जिनकी जानकारी फरियादी को नहीं दी गई. शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी लगातार फोन कर और अधिक राशि की मांग कर रहे हैं तथा 12 अप्रैल 2026 तक 20 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे हैं. पैसे नहीं देने पर जान से मारने और वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है.

मामले की जांच हो रही
वहीं कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 308(6), 351(3) और 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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