युवक को चिकन खाना पड़ा महंगा, गले में जा अटकी हड्डी..दर्द से तड़प उठा कन्हैया; फिर ऐसे बची जान

chicken bone stuck in throat: मध्य प्रदेश के शाजापुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 24 वर्षीय युवक कन्हैया लाल को सांस लेने में तब तकलीफ होने लगी जब भोजन करते समय चिकन की हड्डी गले में जाकर फंस गई. हड्डी फंसने से कन्हैया को सांस लेने में परेशानी, बोलने और कुछ भी निगलने में भारी दिक्कत और असहनीय दर्द सहना पड़ा. आनन फानन में उसे नीजी अस्पताल ले जाया गया जहां सर्जरी कर युवक की जान बचा ली गई है.

गले में फंसी चीकन की हड्डी

कन्हैया लाल कांच निवासी हैं जो भोजन करते समय चिकन खा रहे थे. अचानक तभी हड्डी उनके गले में अटक गई. हड्डी जैसे ही उनके गले में अटकी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. दर्द के कारण उन्हें बोलने और कुछ भी निगलने में भारी दिक्कत होने लगा. ऐसे मामले कम होते हैं लेकिन इसका दर्द असहनीय होता है. परिजन तुरंत कन्हैया को शाजापुर जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.

सर्जरी कर बचाई गई जान

हालांकि सर्जरी कर युवक की जान समय रहते बचा ली गई थी. अस्पताल में तैनात ईएमटी डॉक्टर तेजपाल सिंह जादौन ने मामले को गंभीरता में लेते हुए तुरंत ऑपरेशन शुरू किया. सावधानीपूर्वक की गई सर्जरी से गले में फंसी हड्डी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है. डॉक्टर और उनकी टीम ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर युवक के गले में अटकी हड्डी को बाहर निकाला है. युवक की हालत अभी ठीक है और वो खतरे से बाहर है.

डॉक्टर ने की अपील

सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है. उन्होंने केस के बारे में बताया और कहा कि युवक की हालत ठीक है वो रिकवर हो रहा है. वहीं लोगों से अपील की जाती है कि भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतें. ऐसी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें, ताकि समय रहते उचित उपचार मिले और गंभीर परिणामों से बचा जा सके. हड्डी फंसने की वजह से युवक को असहनीय दर्द और घुटन महसूस हो रही थी, समय रहते ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ली गई है. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, शाजापुर

