सीएम मोहन यादव का किसानों के लिए बड़े ऐलान, कालापीपल को दी ₹30.86 करोड़ की सौगात

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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को शाजापुर के कालापीपल में आयोजित 'किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन' के दौरान एक बड़ा राजनीतिक एलान करते हुए कहा कि इसी महीने विधानसभा में यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए। एक देश में एक ही विधान होना जरूरी है और हमारी मुस्लिम बहनों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह कदम बेहद आवश्यक है।
इस बड़े एलान के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कालापीपल क्षेत्र के विकास के लिए 30.86 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने शाजापुर जिले के लिए नई सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) बनाने की घोषणा भी की।
किसानों के लिए बड़े ऐलान
सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि और सिंचाई व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं:
लोन की अवधि बढ़ी: मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का हर 6 महीने में ब्याज चुकाने का झंझट खत्म किया जाएगा। अब सरकार किसानों को एक साल की अवधि के लिए लोन देगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
दिन में मिलेगी बिजली: बिजली संकट पर बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि बारिश का सीजन बीतने के बाद, जब किसान गेहूं और चने की सिंचाई करेंगे, तब उन्हें रात के बजाय दिन में ही बिजली दी जाएगी ताकि रात में पानी लगाने की परेशानी से मुक्ति मिल सके.
फसलों की खरीद: सरकार अब किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदेगी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के किसानों को सलाह दी कि पास ही में पेप्सिको का नया प्लांट लग रहा है, जो सीधे किसानों से आलू खरीदेगा, इसलिए किसान अपने खेतों में आलू की खेती पर भी ध्यान दें.
नर्मदा जल और सिंचाई के बढ़ते रकबे पर कांग्रेस को घेरा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 सालों के शासन में किसानों को मंडियों के भरोसे छोड़ दिया था और पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों को आपस में लड़वाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के समय प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, जो भाजपा सरकार के प्रयासों से बढ़कर अब 44 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नर्मदा नदी से कोसों दूर होने के बावजूद शाजापुर के 118 गांवों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और छूटे हुए गांवों को भी जल्द ही पानी दिया जाएगा.
लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 60 हजार करोड़
विपक्ष द्वारा लाड़ली बहना योजना पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने साफ किया कि यह योजना कोई चुनावी हथकंडा नहीं है। सरकार अब तक बहनों के खातों में 60 हजार करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये से शुरू हुआ यह सफर अब 1500 रुपये तक आ चुका है और हर महीने बहनों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है.