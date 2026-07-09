सीएम मोहन यादव का किसानों के लिए बड़े ऐलान, कालापीपल को दी ₹30.86 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 सालों के शासन में किसानों को मंडियों के भरोसे छोड़ दिया था और पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों को आपस में लड़वाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के समय प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, जो भाजपा सरकार के प्रयासों से बढ़कर अब 44 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नर्मदा नदी से कोसों दूर होने के बावजूद शाजापुर के 118 गांवों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और छूटे हुए गांवों को भी जल्द ही पानी दिया जाएगा.