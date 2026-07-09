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सीएम मोहन यादव का किसानों के लिए बड़े ऐलान, कालापीपल को दी ₹30.86 करोड़ की सौगात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जुलाई को शाजापुर जिले के कालापीपल को 30.86 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने यहां कई कामों के लोकार्पण और भूमिपूजन किए. सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि और सिंचाई व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 09, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:02 PM IST
सीएम मोहन यादव का किसानों के लिए बड़े ऐलान, कालापीपल को दी ₹30.86 करोड़ की सौगात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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