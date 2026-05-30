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किसानों के बीच 'मन की बात' सुनेंगे CM मोहन यादव, जनता से करेंगे सीधा संवाद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 मई को शाजापुर जिले के शुजालपुर पहुंचेंगे. सीएम डॉ. मोहन यादव यहां बूथ क्रमांक 258, जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय पीजी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 30, 2026, 09:38 PM IST
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किसानों के बीच 'मन की बात' सुनेंगे CM मोहन यादव, जनता से करेंगे सीधा संवाद

Mann Ki Baat: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार यानी 31 मई को शाजापुर जिले के शुजालपुर दौरे पर रहेंगे. अपने इस व्यस्त दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के को किसानों के बीच रहकर सुनेंगे, बल्कि इलाके के किसानों और आम नागरिकों से सीधा फीडबैक भी लेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह दौरा पूरी तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं और अन्नदाताओं के बीच केंद्रित रहने वाला है. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केवल प्रशासनिक अमला ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय किसान, क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग भी बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे

पीजी कॉलेज के बूथ पर जुटेंगे किसान और कार्यकर्ता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार सुबह शुजालपुर के जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय पीजी कॉलेज पहुंचेंगे. यहां कॉलेज परिसर में स्थित बूथ क्रमांक 258 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 134वें संस्करण के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है. बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा.

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'मन की बात' के बाद सीधे किसानों से रूबरू होंगे सीएम

रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण समाप्त होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुजालपुर में ही स्थानीय किसानों के साथ चौपाल सजाएंगे। वे सीधे अन्नदाताओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के इस दौरे में शुजालपुर में आयोजित कुछ अन्य स्थानीय और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिनमें वे शिरकत करेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के इस एक दिवसीय शाजापुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

किसानों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं सीएम मोहन यादव

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है. इस वजह से सीएम मोहन यादव का पूरा फोकस किसानों पर हैं और वो लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं. बता दें कि सीएम मोहन यादव के प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश ने हाल ही में गेहूं खरीदी में बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. श में किसानों से सर्वाधिक गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड इस बार मध्य प्रदेश ने बनाया है. मध्य प्रदेश ने 13 लाख 46 हजार से अधिक किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं का उपार्जन किया गया है और राज्य ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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