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न शिक्षक पूरे...न सुविधाएं पर्याप्त, सीएम राइज स्कूल को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कर दी ये मांग

Shajapur CM Rise School: शाजापुर के सीएम राइज विद्यालय में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रवेश प्रक्रिया, बस सुविधा और शिक्षकों की कमी को लेकर प्राचार्या से सवाल किए. प्राचार्या ने शासन के नियमों के तहत प्रवेश और संसाधनों में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

Written ByManoj JainEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:10 PM IST
न शिक्षक पूरे...न सुविधाएं पर्याप्त, सीएम राइज स्कूल को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कर दी ये मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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