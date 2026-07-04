न शिक्षक पूरे...न सुविधाएं पर्याप्त, सीएम राइज स्कूल को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कर दी ये मांग

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप ने बताया कि विद्यालय शुरू होने के बाद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव के तहत प्रवेश दिए गए हैं. प्रताप ने मांग की कि यदि प्रवेश प्रक्रिया बंद है तो सभी के लिए समान नियम लागू किए जाएं और गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करेगी.