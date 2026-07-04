न शिक्षक पूरे...न सुविधाएं पर्याप्त, सीएम राइज स्कूल को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कर दी ये मांग

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Shajapur News: शाजापुर के लालघाटी स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सांदीपनि (सीएम राइज) विद्यालय में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार दोपहर प्राचार्या सविता सोनी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, बस सुविधा, शिक्षकों की कमी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप ने बताया कि विद्यालय शुरू होने के बाद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव के तहत प्रवेश दिए गए हैं. प्रताप ने मांग की कि यदि प्रवेश प्रक्रिया बंद है तो सभी के लिए समान नियम लागू किए जाएं और गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करेगी.
छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी
पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही पर्याप्त तैयारियों के बिना स्कूलों के विलय का विरोध करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी, बसों की अपर्याप्त व्यवस्था और प्रवेश संबंधी समस्याओं के कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खान ने हाल ही में घायल हुए एक छात्र को अस्पताल पहुंचाने में हुई कठिनाई का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने व्यवस्थाओं की कमी का उदाहरण बताया.
18 और बसों की की गई मांग
प्राचार्या सविता सोनी ने प्रतिनिधिमंडल को विद्यालय की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और उपलब्ध सीटों के अनुसार ही दिए जा रहे हैं. प्राचार्या ने बताया कि पहले विद्यालय में 11 बसें संचालित थीं, जिनमें हाल ही में तीन और बसें जोड़ी गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 18 अतिरिक्त बसों की मांग शासन को भेजी गई है.
कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी
प्राचार्या सोनी ने स्वीकार किया कि कृषि संकाय सहित कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी है, जिसे जल्द ही अतिथि या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि उपलब्ध संसाधनों के साथ विद्यालय की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
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