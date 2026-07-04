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राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा पाठ, सरकार पर साधा निशाना

Shajapur News: शाजापुर में युवा कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले, पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया. कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

Written ByManoj JainEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:02 PM IST
राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा पाठ, सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Shajapur Congress ProtestSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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