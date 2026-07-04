राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा पाठ, सरकार पर साधा निशाना

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Shajapur Congress Protest: शाजापुर में अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले, पेपर लीक और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने वजीरपुरा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान कार्यक्रम में युवा कांग्रेस और कांग्रेस संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. वहीं कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान से बीजेपी सरकार और आरएसएस को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार जवाबदेही से बच रही है और जनता के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे रही है.
इसको लेकर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार ने कहा, 'आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो अयोध्या में बड़े धूमधाम के साथ विराजित हुए और वहीं आज चोरी होती है. शर्म आना चाहिए बीजेपी को, शर्म आना चाहिए आरएसएस को कि अगर हमारे भारत देश में प्रभु श्री राम भी सुरक्षित नहीं है तो यह बीजेपी सरकार कैसे भारत देश को सुरक्षित रखेगी?' उन्होंने कहा कि पेपर लीक, सड़क और अन्य मामलों में भी सरकार जवाब देने से बच रही है. उन्होंने युवाओं से सरकार से सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने की अपील की.
पीएम मोदी से की ये अपील
जयंत सिकरवार ने आगे कहा, 'मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से और समस्त देश के युवाओं से कहना चाहूंगा सवाल करना पूछो. सवाल करना चालू करो इस सरकार से. नहीं तो वह दूर नहीं है दिन कि जिस दिन यह देश तानाशाही की जगह चला जाएगा और इस देश का हर एक युवा, हर एक जनमानस परेशानी में आ जाएगा.' उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील करते हुए कहा, जनता की मन की बात सुनना चालू करें क्योंकि इस आपकी देश की प्रजा कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है.'
बड़े लोगों को बचाने का काम
वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने कहा, 'आज हम सब परिवार के सदस्यजन, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम के यहां चोरी हुई और सरकार कोई SIT बना रही है. कोई लीपापोती करने का जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाने-बचाकर छोटे लोगों को भगाने का काम किया जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'हमने प्रभु हनुमान जी से आज प्रार्थना करी कि हे प्रभु! उन चोरों को अवश्य सजा मिले नहीं तो यह सरकार उनको बचाएगी.' साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मामले की सच्चाई दबाई जा सकती है और दोषियों तक कार्रवाई नहीं पहुंच पाएगी.
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