राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा पाठ, सरकार पर साधा निशाना

बड़े लोगों को बचाने का काम

वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने कहा, 'आज हम सब परिवार के सदस्यजन, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम के यहां चोरी हुई और सरकार कोई SIT बना रही है. कोई लीपापोती करने का जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाने-बचाकर छोटे लोगों को भगाने का काम किया जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'हमने प्रभु हनुमान जी से आज प्रार्थना करी कि हे प्रभु! उन चोरों को अवश्य सजा मिले नहीं तो यह सरकार उनको बचाएगी.' साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मामले की सच्चाई दबाई जा सकती है और दोषियों तक कार्रवाई नहीं पहुंच पाएगी.