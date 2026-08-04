धरती आबा योजना में 36 लाख की हेराफेरी: कोर्ट के आदेश पर FIR, 18 लाख के इन्सुलेटेड वाहन की जगह थमा दी 8 लाख की बोलेरो

कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

इस मामले में अभिभाषक मनीष दवे ने बताया हितग्राही रोहित भिलाला और विकास भिलाला दोनों निवासी ग्राम शादीपुरा को मत्स्य विभाग के माध्यम से 18-18 लाख के इन्सुलेटेड वाहन मछली परिवहन के लिए दिए जाना थे लेकिन इनके साथ धोखाधड़ी कर इन्हें 8-8 लाख के लोडिंग बोलेरो वाहन दिए गए. बोलेरो वाहन की बॉडी भी 1 लाख 50 हजार रुपए खर्च कर दोनों हितग्राहियों ने ब्याज से रूपए उधार लेकर बनवाई. जनपद पंचायत के माध्यम से इन्हें पता चला इनके साथ धोखाधड़ी हुई. दोनों ने धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर और एसपी शाजापुर से की. शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर विशेष न्यायालय में परिवाद लगाया गया. परिवाद लगाएं जाने के बाद विशेष न्यायाधीश अंजनी नंदन जोशी ने 30 जुलाई 2026 को आदेश पारित कर चार आरोपियों के खिलाफ 10 अगस्त मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अभी चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जांच के पश्चात इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ेगी. मत्स्य विभाग एवं बैंक के अधिकारी-कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें जांच के पश्चात आरोपी बनाया जाएंगा.