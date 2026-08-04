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धरती आबा योजना में 36 लाख की हेराफेरी: कोर्ट के आदेश पर FIR, 18 लाख के इन्सुलेटेड वाहन की जगह थमा दी 8 लाख की बोलेरो

शाजापुर जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. विशेष न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByManoj JainEdited ByPooja
Published: Aug 04, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:44 PM IST
धरती आबा योजना में 36 लाख की हेराफेरी: कोर्ट के आदेश पर FIR, 18 लाख के इन्सुलेटेड वाहन की जगह थमा दी 8 लाख की बोलेरो

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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