शाजापुर पहुंची दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’, अमृता राय बोलीं- यह देश और समाज के लिए

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ शनिवार शाम शाजापुर पहुंची. उज्जैन से शुरू हुई यह पदयात्रा धार्मिक आस्था, सनातन परंपराओं के सम्मान, धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और लोकतंत्र में मताधिकार की रक्षा जैसे मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है. यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह विभिन्न गांवों में लोगों से संवाद कर रहे हैं.
उज्जैन जिले के करेड़ी माताजी मंदिर में दर्शन-पूजन और दोपहर के भोजन के बाद यात्रा ने शाजापुर जिले में प्रवेश किया. यात्रा ग्राम जादमी, भदौनी और दुपाड़ा जोड़ होते हुए शाजापुर के मल्हार गार्डन पहुंची. यहां पद्मश्री से सम्मानित कबीर भजन गायक प्रह्लाद टिपानिया की भजन संध्या आयोजित की गई. रात्रि भोजन और विश्राम की व्यवस्था भी शाजापुर में ही की गई है.
शाजापुर से पनवाड़ी की ओर बढ़ेगी यात्रा
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, रविवार को यात्रा की शुरुआत शाजापुर के राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ होगी. इसके बाद पदयात्रा सात इमली स्थित हनुमान मंदिर और अभयपुर होते हुए पनवाड़ी गांव पहुंचेगी. सात इमली स्थित हनुमान मंदिर में किसान संवाद और पनवाड़ी में धर्मसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके बाद यात्रा सारंगपुर और राजगढ़ जिले की ओर आगे बढ़ेगी. उज्जैन से शुरू हुई यह पदयात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी.
‘यह यात्रा देश और समाज के लिए है’
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय ने कहा कि ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है, बल्कि यह देश और समाज के लिए है. उन्होंने सभी लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की.
अमृता राय ने सनातन परंपरा, धार्मिक आस्था और मंदिरों की व्यवस्थाओं को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सनातन ही सत्य है और वही हमारा स्वाभिमान भी है. यात्रा का उद्देश्य उन संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखना है, जो उनकी आस्था के केंद्र हैं.
उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और उनके चढ़ावे के साथ धोखा नहीं होना चाहिए. उनके मुताबिक, ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ सार्वजनिक मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है. राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच और श्रद्धालुओं के विश्वास का सवाल भी यात्रा के प्रमुख मुद्दों में शामिल है.