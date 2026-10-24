शाजापुर पहुंची दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’, अमृता राय बोलीं- यह देश और समाज के लिए

शाजापुर से पनवाड़ी की ओर बढ़ेगी यात्रा

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, रविवार को यात्रा की शुरुआत शाजापुर के राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ होगी. इसके बाद पदयात्रा सात इमली स्थित हनुमान मंदिर और अभयपुर होते हुए पनवाड़ी गांव पहुंचेगी. सात इमली स्थित हनुमान मंदिर में किसान संवाद और पनवाड़ी में धर्मसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके बाद यात्रा सारंगपुर और राजगढ़ जिले की ओर आगे बढ़ेगी. उज्जैन से शुरू हुई यह पदयात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी.