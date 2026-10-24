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शाजापुर पहुंची दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’, अमृता राय बोलीं- यह देश और समाज के लिए

दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ उज्जैन से शाजापुर पहुंची. यात्रा में धार्मिक आस्था, सनातन परंपराओं और मताधिकार जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं. अमृता राय ने इसे देश और समाज की यात्रा बताते हुए सभी से जुड़ने की अपील की.

Written ByManoj Jain
Published: Oct 24, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 11:09 PM IST
शाजापुर पहुंची दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’, अमृता राय बोलीं- यह देश और समाज के लिए
Image Credit: Satya Sanatan Swabhiman Yatra

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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