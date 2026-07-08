ई-अटेंडेंस के लिए उफनता नाला पार करने को मजबूर शिक्षक, प्रिंसिपल खुद पहुंचे पानी के बीच, प्रशासन पर उठे सवाल

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मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया विकासखंड में भारी बारिश के कारण शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है. यहां नौलाया के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल के पास का नाला ओवरफ़्लो होने से मुख्य सड़क पानी में डूब गई है. लेकिन सरकार के ई-अटेंडेंस सिस्टम की वजह से शिक्षकों को अपनी हाजिरी लगाने के लिए समय पर स्कूल पहुंचना जरूरी है.
उफनते नाले से होकर स्कूल जाने को मजबूर शिक्षक
बुधवार को स्कूल के प्रिंसिपल गोकुल प्रसाद कुलमिया और अन्य स्टाफ सदस्य उफान पर बह रहे नाले को पार करके स्कूल पहुंचे. बारिश के दौरान नाले का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे आना-जाना बहुत खतरनाक हो जाता है. इसके बावजूद शिक्षक हर दिन इस खतरे का सामना करते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए.
प्रशासन पर उठे सवाल
यह समस्या हर साल बारिश के मौसम में होती है. नाले पर कोई सुरक्षित पुल या वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है. उन्होंने प्रशासन से स्कूल जाने वाले रास्ते पर जल्द से जल्द एक पुलिया बनाने या सुरक्षित रास्ते का इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को रोका जा सके और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके.
शाजापुर से दूसरी खबर
इस बीच मंगलवार रात शाजापुर शहर के बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में बिजली का करंट लगने से एक सांड की मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही गौ रक्षा सेना के पदाधिकारी और बिजली कंपनी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने बिजली की खराबी को ठीक किया और उस इलाके को सुरक्षित किया. गौ रक्षा सेना को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड परिसर में एक सांड को करंट लग गया है. सूचना मिलने पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और अन्य सदस्य भारी बारिश के बावजूद मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जानवर की मौत हो चुकी थी.
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