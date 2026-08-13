ई-अटेंडेंस में लापरवाही पर 643 शिक्षकों किया तलब, शाजापुर में DEO ने मांगा स्पष्टीकरण

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E-Attendance News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में ई-अटेंडेंस व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले 643 सरकारी शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को तलब किया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी दीपा कीर ने 12 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्हें अपनी उपस्थिति निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कराने के बाद ही कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.
जारी आदेश के मुताबिक, जिले के अंदर 549 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने सुबह 10:30 बजे के बाद 'हमारे शिक्षक ऐप' पर ई-अटेंडेंस दर्ज की. वहीं, 94 शिक्षकों ने अपनी ई-अटेंडेंस बिल्कुल भी दर्ज नहीं की. इन सभी शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. अलग-अलग विकासखंडों से आने वाले शिक्षकों के लिए कार्यालय पहुंचने का समय भी निर्धारित किया गया है.
शिक्षकों से पूछा वास्तविक कारण
वहीं जिला शिक्षा अधिकारी दीपा कीर ने बताया कि विद्यालयों का निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है. पिछले कुछ दिनों से कुछ शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय के बाद ई-अटेंडेंस लगाने की जानकारी सामने आ रही थी. इसी के चलते संबंधित शिक्षकों को कार्यालय बुलाकर यह पता किया जा रहा है कि उपस्थिति दर्ज कराने में देरी या अनुपस्थिति के पीछे वास्तविक कारण क्या रहा.
शिक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण
जिला अधिकारी का कहना है कि यदि शिक्षकों को किसी प्रकार की वास्तविक समस्या है तो उसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. इसके अतिरिक्त, ई-अटेंडेंस पोर्टल पर कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिनमें से कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है. ऐसे मामलों की जानकारी भी एईओ के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि पोर्टल से नाम हटाए जा सकें. एक ही दिन में 643 शिक्षकों को जिला मुख्यालय बुलाए जाने से संबंधित स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. शिक्षकों ने भी ई-अटेंडेस न होने के कारण बताएं है.
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