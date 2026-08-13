ई-अटेंडेंस में लापरवाही पर 643 शिक्षकों किया तलब, शाजापुर में DEO ने मांगा स्पष्टीकरण

शिक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण

जिला अधिकारी का कहना है कि यदि शिक्षकों को किसी प्रकार की वास्तविक समस्या है तो उसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. इसके अतिरिक्त, ई-अटेंडेंस पोर्टल पर कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिनमें से कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है. ऐसे मामलों की जानकारी भी एईओ के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि पोर्टल से नाम हटाए जा सकें. एक ही दिन में 643 शिक्षकों को जिला मुख्यालय बुलाए जाने से संबंधित स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. शिक्षकों ने भी ई-अटेंडेस न होने के कारण बताएं है.