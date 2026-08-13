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ई-अटेंडेंस में लापरवाही पर 643 शिक्षकों किया तलब, शाजापुर में DEO ने मांगा स्पष्टीकरण

Shajapur Teachers E-Attendance: शाजापुर जिले में ई-अटेंडेंस में लापरवाही पर 643 सरकारी शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय बुलाया गया है. इनमें 549 ने सुबह 10:30 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज की, जबकि 94 ने ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की. शिक्षकों से देरी के कारण पूछे जाएंगे.

Written ByManoj JainEdited ByManish kushawah
Published: Aug 13, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:09 PM IST
ई-अटेंडेंस में लापरवाही पर 643 शिक्षकों किया तलब, शाजापुर में DEO ने मांगा स्पष्टीकरण
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manoj Jain

Manoj Jain

मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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