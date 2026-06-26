Add Zee Business As A Preferred Source
App

शाजापुर में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश, बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत, सतना में 4 घायल

Shajapur News: शाजापुर जिले में आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश में एक बुजुर्ग की बिजली गिरने से जंगल में मौत हो गई, वहीं पेड़ गिरने से एक कार दब गई. तेज हवाओं के चलते जिले में क ई स्थानों पर बड़ी संख्या में पेड़ धराशाई हुए हैं. वहीं वारासिवनी में बारिश गिरने से एक मासूम की मौत हो गई.

Written ByManoj JainEdited By:Pooja
Published: Jun 26, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:18 AM IST
शाजापुर में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश, बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत, सतना में 4 घायल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Manoj Jain

Manoj Jain

मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुहर्रम जुलूस को लेकर भोपाल में ट्रैफिक रूट डायवर्ट, कई रास्तों पर बंद रहेगी आवाजाही
bhopal traffic diversion1 hr ago
2
MP Breaking News LIVE2 hrs ago
3
startup funding3 hrs ago
4
ratlam news1:45 AM IST
5
mp newsJun 25