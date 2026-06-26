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Shajapur News: शाजापुर जिले के ग्राम बेसरापुर के जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से आत्माराम मालवीय उम्र (64) वर्ष की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार आत्माराम जंगल में बकरियां चराने गए थे. इसी दौरान मौसम अचानक खराब हो गया और तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी. इसी बीच उन पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शाजापुर शहर के हरायपुरा में स्थित हनुमान मंदिर के समीप वर्षों पुराना पिपल का पेड़ गिर गया, जिससे वहां खड़ी कार चपेट में आ गई. हालांकि यहां कोई जनहानि नहीं हुई.
शहर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और तेज गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. एक से दो घंटे तक चली बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली. अभी भी रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है. बारिश के कारण अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले कई दिनों से तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, जो बारिश के बाद घटकर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. आज दिन में भी बारिश की संभावना बताई जा रही है.
वारासिवनी 9 वर्षीय मासूम की मौत
वारासिवनी के ग्राम तुमाडी में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसे में 9 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, कक्षा तीसरी का छात्र रियांश नगपुरे घर के भीतर बने शौचालय में शौच के लिए गया था. तेज गर्जना के साथ शौचालय की दीवार पर आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली के जोरदार झटके से दीवार भरभराकर मासूम रियांश के ऊपर गिर गई, जिससे मलबे में दब गया. हादसे को देख मां ने शोर मचाया, जिसके बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीण तुरंत घायल बच्चे को निजी कार से सिविल अस्पताल वारासिवनी लेकर रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. इस घटना से रियांश के परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर है.
सतना में 4 घायल
वहीं सतना जिले के बरौंधा इलाके में गुरुवार देर शाम गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। रानीपुर गांव में बारिश से बचने के लिए किशोरिया पति बाबूलाल 65 वर्ष, अमित पुत्र कमलेश 19 वर्ष, प्रियांशु पुत्र अनूप कुमार 14 वर्ष और उसका छोटा भाई पिंटू कुमार 11 वर्ष, पेड़ के नीचे छिप गए. इसी दौरान बिजली गिरने से सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए एम्बुलेंस के जरिए सभी पीड़ितों को आनन-फानन मझगवां हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
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