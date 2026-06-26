वारासिवनी 9 वर्षीय मासूम की मौत

वारासिवनी के ग्राम तुमाडी में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसे में 9 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, कक्षा तीसरी का छात्र रियांश नगपुरे घर के भीतर बने शौचालय में शौच के लिए गया था. तेज गर्जना के साथ शौचालय की दीवार पर आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली के जोरदार झटके से दीवार भरभराकर मासूम रियांश के ऊपर गिर गई, जिससे मलबे में दब गया. हादसे को देख मां ने शोर मचाया, जिसके बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीण तुरंत घायल बच्चे को निजी कार से सिविल अस्पताल वारासिवनी लेकर रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. इस घटना से रियांश के परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर है.