/MP में ₹2.14 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! नीमच-शाजापुर को बड़ी सौगात, CM मोहन यादव करेंगे देश के सबसे सस्ते सोलर पार्क का लोकार्पण

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मध्य प्रदेश के नाम जल्द ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि दर्ज होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जून को नीमच और शाजापुर में बनकर तैयार हुए विशाल सोलर पार्कों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जहां से महज 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. यह दर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में सौर ऊर्जा की सबसे न्यूनतम और सस्ती दरों में से एक है. करीब 1554 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं और औद्योगिक विकास कार्यों की शुरुआत के साथ ही प्रदेश अब बिजली उत्पादन के मामले में एक आत्मनिर्भर और ग्रीन एनर्जी हब बनने की दिशा में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है.
सीएम मोहन यादव नीमच में 500 मेगावॉट और शाजापुर में 450 मेगावॉट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे. 440 मेगावॉट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना पॉवर परचेज एग्रीमेंट और 1553.98 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी और प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे.
मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पीपीए
अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावॉट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पॉवर परचेज एग्रीमेंट होगा. मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भण्डारण परियोजना है. इस परियोजना में 2 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है. सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री नीमच में 500 मेगावॉट के नीमच सोलर पार्क और 450 मेगावॉट के शाजापुर सोलर पार्क का शुभारंभ करेंगे. दोनों सौर परियोजनाओं की 2 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट की दर आयी है, जो कि देश की न्यूनतम दरों में शामिल है.
एमडी मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम अमित तोमर ने बताया कि लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी 1593.98 करोड़ की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और अन्य विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे.
परियोजनाओं का विवरण
नीमच सोलर पार्क (500 मेगावॉट) - यूनिट-1 : 2.15 रुपये प्रति यूनिट, यूनिट-2 : 2.14 रुपये प्रति यूनिट और यूनिट-3 : 2.15 रुपये प्रति यूनिट.
शाजापुर सोलर पार्क (450 मेगावॉट) - यूनिट-1 : 2.35 रुपये प्रति यूनिट, यूनिट-2 : 2.33 रुपये प्रति यूनिट और यूनिट-3 : 2.339 रुपये प्रति यूनिट.
आगर सोलर पार्क (550 मेगावॉट) (निर्माणाधीन) - यूनिट-1 : 2.45 रुपये प्रति यूनिट और यूनिट-2 : 2.44 रुपये प्रति यूनिट.