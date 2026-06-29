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MP में ₹2.14 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! नीमच-शाजापुर को बड़ी सौगात, CM मोहन यादव करेंगे देश के सबसे सस्ते सोलर पार्क का लोकार्पण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नीमच में 500 मेगावॉट और शाजापुर में 450 मेगावॉट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे. 440 मेगावॉट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना पॉवर परचेज एग्रीमेंट और 1553.98 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 29, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:06 PM IST
MP में ₹2.14 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली! नीमच-शाजापुर को बड़ी सौगात, CM मोहन यादव करेंगे देश के सबसे सस्ते सोलर पार्क का लोकार्पण
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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