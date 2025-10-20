सावधानी से फोड़ें पटाखे! दिवाली के दिन बच्चे के आंख की चली गई रोशनी, शाजापुर में दर्दनाक हादसा

Shajapur Patakhe News: शाजापुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर पर बने कैल्शियम कार्बाइड पटाखे के फटने से 14 वर्षीय अजय गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवार के लोग तुरंत उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया. जांच के दौरान पता चला कि बच्चे की एक आंख में गंभीर चोट आई है. सोमवार को जिला अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मनोज पंचोली ने जांच की तो पाया कि आंख के आसपास सूजन है और पुतली पूरी तरह से सफेद हो चुकी है, जिसके कारण बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है.

अजय ने कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलाकर एक डिब्बी में पटाखा बनाया था. रात में वह सड़क पर इस पटाखे को चला रहा था. जैसे ही उसने लाइटर से इसे सुलगाया, तेज धमाका हुआ और डिब्बी के टुकड़े उसकी आंख में जा लगे. अजय अपने पिता लच्छू राम के साथ कुम्हारवाड़ा घाटी क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है. उसके पिता का पैर टूटा हुआ है और वे पिछले दो वर्षों से बिस्तर पर हैं. वहीं, उसकी मां मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं.

सुरक्षित पटाखों का करें उपयोग

नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मनोज पंचोली ने ZEE NEWS को बताया कि बच्चे की आंख की काली पुतली पूरी तरह सफेद हो चुकी है और आसपास सूजन बढ़ रही है. बच्चे को फिलहाल साफ दिखाई नहीं दे रहा है. डॉक्टर ने कहा कि रेटिना की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. यदि रेटिना को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो पुतली के ऑपरेशन से बच्चे की दृष्टि लौट सकती है. डॉ. पंचोली ने अभिभावकों से अपील की है कि दीपावली पर्व पर बच्चों को ऐसे खतरनाक घर के बने पटाखे बनाने या चलाने से रोकें और सुरक्षित पटाखों का ही उपयोग करने दें.

(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)

