न ऑपरेटर, न मेंटेनेंस! शुजालपुर अस्पताल की लिफ्ट में फंसे 4 लोग, लोगों ने दरवाजा खोलकर सुरक्षित निकाला

राज्य चुनें
शाजापुर जिले के शुजालपुर मंडी स्थित सिविल अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तकनीकी खराबी के कारण अस्पताल की लिफ्ट अचानक बीच में ही रुक गई. घटना के समय लिफ्ट के अंदर 18 महीने की एक बच्ची, दो महिलाएं और एक पुरुष मौजूद थे. काफी मशक्कत के बाद अस्पताल के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने लिफ्ट के दरवाजे खोले और चारों लोगों को सही सलामत बाहर निकाला.
घटना की जानकारी मिलने पर SDM अंकिता पाटकर मौके पर पहुंचीं और अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. उन्होंने लिफ्ट के नियमित रखरखाव और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. घटना के बाद एहतियात के तौर पर, मरम्मत और तकनीकी जांच पूरी होने तक लिफ्ट को बंद कर दिया गया है.
शुजालपुर अस्पताल की लिफ्ट में फंसे 4 लोग
दरअसल, शनिवार को शुजालपुर मंडी के सिविल अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां चार लोग एक बच्ची, दो महिलाएं और एक पुरुष लगभग दो घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे. हालांकि, एक बड़ा हादसा टल गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन यह एक डरावना अनुभव था जिसने सभी को भयभीत कर दिया. इस घटना से अस्पताल में अफरातफरी और घबराहट का माहौल बन गया.
लिफ्ट में तकनीकी खराबी बनी आफत
लिफ्ट में फंसे लोगों में चंद्रपाल सिंह सिसोदिया (निशाना गांव के रहने वाले), उनकी पत्नी किरण, उनकी 18 महीने की बेटी प्रिशा और आशा वर्कर राजकुंवर शामिल थे. अस्पताल के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला. अस्पताल की पहली मंजिल पर बनी इस लिफ्ट का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं और भर्ती होने वाले मरीजों के लिए किया जाता है. जानकारी के अनुसार यह लिफ्ट जो लगभग दस साल पहले बनी इमारत का हिस्सा है देखभाल न होने की वजह से पहले भी कई बार लंबे समय तक बंद रही है. यह घटना तकनीकी खराबी की वजह से हुई. अस्पताल की लिफ्ट की देखभाल के लिए किसी स्थायी व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं की गई है.
मौके पर पहुंचे अधिकारी
इस दौरान लगभग दोपहर 12:15 बजे से 2:30 बजे तक अस्पताल में अफरातफरी का माहौल रहा. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य में देरी हुई क्योंकि अस्पताल में लिफ्ट की देखरेख के लिए कोई स्थायी तकनीकी कर्मचारी नियुक्त नहीं था. संबंधित तकनीशियन कालीसिंध इलाके में किसी दूसरे काम पर गया हुआ था और उसे वहां से सीधे शुजालपुर आना पड़ा. इसके बाद लिफ्ट खोली गई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया.च्छी बात यह रही कि अंदर फंसे लोगों से लगातार बातचीत होती रही.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!