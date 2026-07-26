/धूमधाम से ब्याह कर लाए थे बहू, एक महीने बाद सामने आई दुल्हन की सच्चाई, थर्ड जेंडर होने का दावा; शाजापुर से आया सनसनीखेज मामला

शाजापुर निवासी 28 वर्षीय युवक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार पचोर निवासी लड़की के परिजन उसके घर पहुंचे और लड़की को साथ ले जाने की बात कही. पीड़ित युवक ने सुबह ले जाने की बात कही, जिस पर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि लड़की केपरिजनों ने गाली-गलौज करते हुए झूमाझटकी की. शोर सुनकर पीड़ित के भाई और भाभी बाहर आए तो आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए.