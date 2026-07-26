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धूमधाम से ब्याह कर लाए थे बहू, एक महीने बाद सामने आई दुल्हन की सच्चाई, थर्ड जेंडर होने का दावा; शाजापुर से आया सनसनीखेज मामला

शाजापुर में शादी के करीब एक महीने बाद दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के थर्ड जेंडर होने का दावा किया. दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByManoj JainEdited ByPooja
Published: Jul 26, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:49 PM IST
धूमधाम से ब्याह कर लाए थे बहू, एक महीने बाद सामने आई दुल्हन की सच्चाई, थर्ड जेंडर होने का दावा; शाजापुर से आया सनसनीखेज मामला
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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