/धूमधाम से ब्याह कर लाए थे बहू, एक महीने बाद सामने आई दुल्हन की सच्चाई, थर्ड जेंडर होने का दावा; शाजापुर से आया सनसनीखेज मामला

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शाजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी के करीब एक महीने बाद ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया. शाजापुर निवासी 28 वर्षीय युवक की करीब एक महीने पहले पचोर निवासी युवती से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार धूमधाम से शादी हुई थी. परिवार का दावा है कि शादी के करीब एक महीने बाद उन्हें जानकारी मिली कि दुल्हन थर्ड जेंडर है. इसके बाद दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन मामला विवाद में बदल गया और मारपीट तक पहुंच गया.
शाजापुर निवासी 28 वर्षीय युवक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार पचोर निवासी लड़की के परिजन उसके घर पहुंचे और लड़की को साथ ले जाने की बात कही. पीड़ित युवक ने सुबह ले जाने की बात कही, जिस पर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि लड़की केपरिजनों ने गाली-गलौज करते हुए झूमाझटकी की. शोर सुनकर पीड़ित के भाई और भाभी बाहर आए तो आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए.
मारपीट का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान लकड़ी से भाभी के दोनों हाथों पर चोट पहुंचाई गई और उसके हाथ में दांत से काटा गया. वहीं, सब्जी काटने वाले चाकू से भाई के हाथ की उंगली पर चोट लगने का आरोप है. फरियादी के अनुसार, विवाद के दौरान बीच-बचाव करने आए लोगों ने मामला शांत कराया. आरोप है कि जाते समय दूसरे पक्ष के लोगों ने धमकी भी दी. इसके बाद दोनों भाइयों के साथ कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.
दुल्हन के थर्ड जेंडर होने का दावा
परिजनों ने बताया कि शादी के बाद परिवार को दुल्हन के थर्ड जेंडर होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद बातचीत के लिए परिजनों को बुलाया गया, जहां विवाद और मारपीट हो गई। हमने शादी के लिए लड़की के परिजनों को भी एक लाख रुपए भी दिए.कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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