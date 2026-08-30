शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली अर्थी यात्रा

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मध्य प्रदेश के शाजापुर में अपनी लंबित मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा. रविवार को सैकड़ों गेस्ट टीचर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ एक अनोखा और जबरदस्त प्रदर्शन किया. वे नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन जैसी अपनी मुख्य मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे. शिक्षकों ने अपनी व्यथा और नाराजगी जाहिर करने के लिए खुद की अर्थी यात्रा निकाली. यह यात्रा शाजापुर के प्रमुख टंकी चौराहे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ जिला शिक्षा विभाग (DEO) कार्यालय पहुंचा. वहां प्रदर्शनकारियों ने उन सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया, जिनमें पहले किए गए वादों से मुकरते हुए आदेश जारी किए गए थे.
शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन
इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर शासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें रखीं. उन्होंने नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन जैसे मुद्दों पर अपना विरोध जताया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स शामिल हुए. गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा कि गेस्ट टीचर्स लंबे समय से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं और मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स लगातार प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर दिला रहे हैं. उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और इसी क्रम में अर्थी यात्रा निकालकर विरोध जताया गया है. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
आगर मालवा में भी अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन
इस बीच, आगर मालवा में गेस्ट टीचर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने जिला मुख्यालय पर एक प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया. इस यात्रा के दौरान गेस्ट टीचर्स की मांगों को दर्शाने वाले प्लेकार्ड दिखाए गए और साथ ही डीजे संगीत भी बज रहा था.
अर्थी पर अतिथि शिक्षकों की मांगों से जुड़ी तख्तियां लगाई गई थीं. डीजे के साथ निकाली गई इस अर्थी यात्रा के दौरान, अतिथि शिक्षकों ने नारे लगाए और सरकार से अपनी मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की. विरोध-प्रदर्शन के तहत, उन्होंने छावनी चौराहे पर कुछ देर के लिए धरना भी दिया और सांकेतिक तौर पर अर्थी को सड़क पर रखा.
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