Add Zee Business As A Preferred Source
App

शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली अर्थी यात्रा

Shajapur News: रविवार को शाजापुर में गेस्ट टीचर्स ने टंकी चौराहा से जिला शिक्षा विभाग के दफ्तर तक एक विरोध मार्च निकाला. उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए और एक प्रतीकात्मक अर्थी ले जाते हुए नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग की.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 30, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:46 PM IST
शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली अर्थी यात्रा

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सगाई किसी और से, प्यार दूसरे से...बेटी की गला घोंटकर हत्या, मां-मामा गिरफ्तार
2
3
4
5