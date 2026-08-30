शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली अर्थी यात्रा

शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन

इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर शासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें रखीं. उन्होंने नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन जैसे मुद्दों पर अपना विरोध जताया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स शामिल हुए. गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा कि गेस्ट टीचर्स लंबे समय से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं और मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स लगातार प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर दिला रहे हैं. उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और इसी क्रम में अर्थी यात्रा निकालकर विरोध जताया गया है. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.