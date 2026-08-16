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शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का धरना, स्थायी नीति समेत कई मांगें, सरकार को दी चेतावनी

Guest Teacher Protest News: शाजापुर में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं शिक्षकों ने मांगों को लेकर सीएम के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.

Written ByManoj Jain
Published: Aug 16, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:51 PM IST
शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का धरना, स्थायी नीति समेत कई मांगें, सरकार को दी चेतावनी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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