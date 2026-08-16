शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का धरना, स्थायी नीति समेत कई मांगें, सरकार को दी चेतावनी

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MP Guest Teacher: शाजापुर जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक पॉइंट के पास अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की. प्रदर्शन के बाद अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मनीषा वास्कले को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद रहे. उन्होंने लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद स्थायी व्यवस्था नहीं किए जाने और मानदेय सहित अन्य समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई.
अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि वे पिछले 18 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कई शिक्षक दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अतिथि शिक्षकों के लिए स्थायी नीति लागू करने की मांग की.
शिक्षकों की क्या-क्या मांगे
शिक्षकों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में लंबे समय से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक का दर्जा देना, पात्रता परीक्षाओं में राहत एवं सेवा का लाभ देना, फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देना, समय पर मानदेय का भुगतान करना और अन्य समस्याओं का समाधान करना शामिल है. प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा. उनका कहना है कि सरकार के निर्णय से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है.
मंत्री के खिलाफ नारेबाजी
अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की चेतावनी दी. इस दौरान अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा का कहना है कि हम अतिथि शिक्षक विगत 18 वर्षों से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं. न तो हमारे पास 12 माह का सेवाकाल है और न ही स्थायी रोजगार. हमारा वेतन मजदूरों से भी कम है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी और कई घोषणाएं की थीं, लेकिन वे घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं.
बड़े आंदोलन की चेतावनी
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हम मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से अनुरोध करते हैं कि अगर इसी महीने 30 तारीख तक अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण, 12 माह का सेवाकाल और समान कार्य-समान वेतन जैसी मांगें लागू नहीं की गईं, तो भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा. हम सरकार बदलने के लिए आंदोलन करेंगे और प्रदेश से भाजपा का पत्ता साफ करने का काम करेंगे.
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