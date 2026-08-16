शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का धरना, स्थायी नीति समेत कई मांगें, सरकार को दी चेतावनी

मंत्री के खिलाफ नारेबाजी

अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की चेतावनी दी. इस दौरान अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा का कहना है कि हम अतिथि शिक्षक विगत 18 वर्षों से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं. न तो हमारे पास 12 माह का सेवाकाल है और न ही स्थायी रोजगार. हमारा वेतन मजदूरों से भी कम है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी और कई घोषणाएं की थीं, लेकिन वे घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं.