/MP में आसमानी आफत: शाजापुर में निचले इलाकों में जलभराव, विदिशा में बेतवा नदी उफान पर; उज्जैन-झालावाड़ NH पर यातायात ठप

कालीसिंध नदी उफान पर

सोयत के समीप बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार युवक बहने लगा. युवक ने किसी तरह एक पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से युवक का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लगातार बारिश के चलते कालीसिंध नदी सहित जिले के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कुंडालिया बांध के चार गेट एक-एक मीटर तक खोल दिए गए हैं, जहां से करीब 619 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है. जलस्तर बढ़ने पर और गेट खोले जाने की संभावना है. वहीं सोयत के बिजली ग्रिड में पानी भरने के कारण एहतियातन पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है.