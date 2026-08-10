/MP में आसमानी आफत: शाजापुर में निचले इलाकों में जलभराव, विदिशा में बेतवा नदी उफान पर; उज्जैन-झालावाड़ NH पर यातायात ठप

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शाजापुर जिले में सावन के दूसरे सोमवार को लंबे ब्रेक के बाद झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी. रविवार रात से सोमवार सुबह तक 5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है. जिले में कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शाजापुर शहर में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया. भाजपा कार्यालय के सामने नाला ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी भर गया, जबकि राधा पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर भी पानी जमा हो गया.
जिले के मोहन बड़ोदिया और अकोदिया क्षेत्र में हालात ज्यादा खराब रहे. मोहन बड़ोदिया के नलखेड़ा रोड की पड़ावा कॉलोनी में कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया. जलोदा गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अंदर पानी भर गया, इसके अलावा नीचली बस्ती में भी जलभराव की स्थिति बन गई. ग्राम घनसौदा की छोटी पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने से मार्ग बंद हो गया. इसके चलते इस रास्ते से आवागमन प्रभावित हुआ. वहीं ग्राम मदाना स्थित 33 केवी ग्रिड परिसर में बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद हो गई. लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर अब खुशी नजर आ रही है. छोटे-नालों और पुलियाओं पर पानी बढ़ने से प्रशासन और ग्रामीणों के सामने आवागमन को लेकर चुनौती भी खड़ी है. लोगों से जलभराव वाले रास्तों और पुलियाओं को पार नहीं करने की अपील भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है.
विदिशा में बारिश से जलभराव, बेतवा का बढ़ा जलस्तर
विदिशा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है. वहीं बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है. सोमवार को कांवड़ यात्रियों के नदी घाट पर पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. एसडीएम क्षितिज शर्मा और नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश ठाकुर ने बेतवा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. लगातार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है. एसडीएम क्षितिज शर्मा के मुताबिक डंडापुरा, कागदीपुरा और बांसकुली क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी है. इन इलाकों के निचले होने के कारण बारिश का पानी जमा हुआ है. नगर पालिका की टीम द्वारा पानी की निकासी के लिए कार्रवाई की जा रही है.
बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा
इधर लगातार बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है. स्थिति को देखते हुए एसडीएम क्षितिज शर्मा और नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश ठाकुर ने बेतवा घाट का निरीक्षण किया. सोमवार को कांवड़ यात्री नदी से जल भरने के लिए घाट पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है. प्रशासन ने होमगार्ड जवानों को नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें.
आगर मालवा में आफत की बारिश
आगर मालवा में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है. देर रात से जारी मूसलाधार बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं. सोयत कस्बे के निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं सोयत के समीप बरसाती नाला उफान पर आने से उज्जैन-झालावाड़ नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध हो गया. प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग से वाहनों के आवागमन की व्यवस्था की है. हालात की गंभीरता को देखते हुए सुसनेर एसडीएम और एसडीओपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.
कालीसिंध नदी उफान पर
सोयत के समीप बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार युवक बहने लगा. युवक ने किसी तरह एक पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से युवक का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लगातार बारिश के चलते कालीसिंध नदी सहित जिले के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कुंडालिया बांध के चार गेट एक-एक मीटर तक खोल दिए गए हैं, जहां से करीब 619 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है. जलस्तर बढ़ने पर और गेट खोले जाने की संभावना है. वहीं सोयत के बिजली ग्रिड में पानी भरने के कारण एहतियातन पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है.
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