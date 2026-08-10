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MP में आसमानी आफत: शाजापुर में निचले इलाकों में जलभराव, विदिशा में बेतवा नदी उफान पर; उज्जैन-झालावाड़ NH पर यातायात ठप

मध्य प्रदेश में मानसून ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. शाजापुर में 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई है. वहीं आगर मालवा में बरसाती नाला उफान पर आने से उज्जैन-झालावाड़ नेशनल हाईवे पर यातायात ठप पड़ गया है. कालीसिंध नदी और अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं. जिसे लेकर प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

Written ByManoj JainEdited ByPooja
Published: Aug 10, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:40 PM IST
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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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