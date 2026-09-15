बदलते मौसम का सेहत पर वार: शाजापुर जिला अस्पताल में पहुंचे 400+ मरीज, डॉक्टरों ने दी सलाह

डॉक्टरों ने दी सलाह

जिला अस्पताल में तैनात डॉ. अरुण पाटीदार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में वायरल बुखार से पीड़ित मरीज़ों की संख्या बढ़ी है. ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी, खांसी और बदन दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आ रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बुखार को मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज़ न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टरों ने मौसम बदलने के दौरान लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. सुझावों में बारिश या ठंडे मौसम से बचाव, साफ पानी पीना, आस-पास साफ-सफाई रखना और खान-पान पर ध्यान देना शामिल है. इसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बुखार, सर्दी या खांसी के लक्षण दिखें तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें.