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बदलते मौसम का सेहत पर वार: शाजापुर जिला अस्पताल में पहुंचे 400+ मरीज, डॉक्टरों ने दी सलाह

Shajapur News: मौसम में उतार-चढ़ाव और बारिश की वजह से शाजापुर में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है. मंगलवार को जिला अस्पताल की OPD में 400 से ज्यादा मरीज पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है.

Written ByManoj JainEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 15, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:00 PM IST
बदलते मौसम का सेहत पर वार: शाजापुर जिला अस्पताल में पहुंचे 400+ मरीज, डॉक्टरों ने दी सलाह

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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