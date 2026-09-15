बदलते मौसम का सेहत पर वार: शाजापुर जिला अस्पताल में पहुंचे 400+ मरीज, डॉक्टरों ने दी सलाह

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लगातार बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है. पिछले एक हफ्ते में शाजापुर जिला अस्पताल में वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और बदन दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अकेले मंगलवार दोपहर तक, इलाज के लिए अस्पताल की OPD में 400 से ज्यादा मरीज आए. इनमें से बड़ी संख्या में मरीज बुखार और मौसम से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे.
जिला अस्पताल में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या
जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण OPD में भीड़ देखी जा रही है. मौसम में उतार-चढ़ाव कभी गर्मी, कभी ठंड तो कभी बारिश के कारण तापमान में बदलाव हो रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, ऐसे मौसम में वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. अस्पताल आने वाले ज़्यादातर मरीजों में बुखार के साथ-साथ सर्दी, खांसी और बदन दर्द जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं.
डॉक्टरों ने दी सलाह
जिला अस्पताल में तैनात डॉ. अरुण पाटीदार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में वायरल बुखार से पीड़ित मरीज़ों की संख्या बढ़ी है. ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी, खांसी और बदन दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आ रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बुखार को मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज़ न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टरों ने मौसम बदलने के दौरान लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. सुझावों में बारिश या ठंडे मौसम से बचाव, साफ पानी पीना, आस-पास साफ-सफाई रखना और खान-पान पर ध्यान देना शामिल है. इसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बुखार, सर्दी या खांसी के लक्षण दिखें तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें.
मरीजों के बढ़ने की आशंका
बता दें कि शाजापुर में बदलते मौसम का मतलब सिर्फ़ तापमान का घटना-बढ़ना ही नहीं है, बल्कि यह लोगों की सेहत के लिए एक चेतावनी भी है. जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ साफ बताती है कि मौसमी संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. खुद से दवा लेने के बजाय, इन मौसमी बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, उबला हुआ पानी पिएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें. जिला अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, आने वाले दिनों में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
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