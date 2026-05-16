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'मेरा भविष्य जला गया...', पिता के आंखों के सामने जिंदा जला 4 साल का बेटा, इंदौर से ग्वालियर जा रही बस में लगी आग

Shajapur Bus Fire: आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर होटल जैन पथ के पास इंदौर से ग्वालियर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस बस में अचानक आग लग गई. हादसे में बस में सवार चार वर्षीय बच्चे की जलने से मौत हो गई. बच्चे के पिता ने घटना को लेकर ड्राइवर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.  

 

Written By  Manoj Jain|Edited By: Pooja|Last Updated: May 16, 2026, 07:27 AM IST
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'मेरा भविष्य जला गया...', पिता के आंखों के सामने जिंदा जला 4 साल का बेटा, इंदौर से ग्वालियर जा रही बस में लगी आग

Shajapur Bus Fire: शाजापुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्थित होटल जैन पथ पर खड़ी हुई इंदौर से ग्वालियर जा रही यात्री बस इंटरसिटी एक्सप्रेस में शार्ट सर्किट के चलते आग लग गई. आग लगने से बस में सवार एक चार वर्षीय बच्चे की जलने से मौत हो गई. आग लगते ही बस में अफरातफरी मच गई, जिसके चलते शिवपुरी निवासी अन्य पिता अभिषेक जैन बस में ही रह गया. दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अन्य को सीट के नीचे से जली हुई अवस्था में निकाला गया. जलने से अन्य का कंकाल रह गया. बस में से निकालने के बाद बच्चे के शव को जिला अस्पताल शाजापुर भेजा गया. 

बस में सवार यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से खिड़की तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बस में आपातकालीन गेट भी नहीं था, इसके अलावा बस में अग्निशमन यंत्र की भी कोई व्यवस्था नहीं थी. घटना के बाद बस चालक और क्लिनर फरार हो गए. घटना की जानकारी लगते ही तराना और मक्सी थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मक्सी, तराना और शाजापुर के पांच फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. बस में सवार अधिकांश यात्रियों का सामना जलकर खाक हो गया. बेटे को बस में ढूंढ रहे पिता अभिषेक जैन ने लाखों रुपए के किसी यात्री के पड़े हुए गहनों को तराना टीआई को सौंपा. बेटे को पिता नहीं बचा सका लेकिन उसने लाखों रुपए के जेवर बस में से मिलने पर पुलिस को दिए, इसके अलावा कई यात्रियों की जान भी बचाई. 

खड़ी बस में लगी आग
बस में सवार यात्रियों ने बताया होटल जैन पथ पर बस आकर रूकी और पांच मिनट बाद ही उसमें आग की लपटें उठने लगी. बस में वायरिंग जलने की बदबू पहले से ही आ रही थी और चालक को बताया भी गया, लेकिन उसने नहीं सुनी. होटल पर बस रूकने के बाद बोनट पर पहले धुंआ दिखाई देने लगा और अचानक आग लग गई. बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, कुछ यात्री नीचे उतर गए थे, बाकी यात्रियों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया. आग लगते ही बस में भगदड़ की स्थिति बन गई.भगदड़ में चार वर्षीय अन्य यात्रियों के पैरों तले दब गया और सीट के नीचे चला गया, जिसके चलते वह बाहर नहीं निकल सका. 

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बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप
अन्य के पिता अभिषेक जैन ने रोते हुए पूरा घटनाक्रम बताया और कहा मैं अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ इंदौर से रात 10 बजे अपने घर शिवपुरी के लिए निकला. रास्ते में ही वायर जलने की बदबू आ रही थी,बस चालक को एक यात्री ने कहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. रात 12 बजे बस होटल जैन पथ पर आकर रूकी और उसके बाद खड़ी हुई बस में बोनट पर धुंआ उठने लगा और आग लग गई. बस में भगदड़ की स्थिति बन गई. बस में आपातकालीन खिड़की नहीं, गेट भी नहीं खुल रहा था. मेरा चार साल का बच्चा जलकर मर गया. मीडिया से अनुरोध है आगे कोई बच्चा ऐसे न मरें. मेरा भविष्य जलाया है और कोई का भविष्य न जलें. मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, उसमें भी पानी नहीं था. उसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड आई. 

जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में तराना टी आई रामचरण भदौरिया ने बताया इंटरसिटी एक्सप्रेस एमपी-07 जेएल 9090 जो कि इन्दौर से ग्वालियर जा रही थी, इसी बीच होटल जैन पथ पर रूकी. होटल पर बस में अचानक आग लग गई. इसमें सवार एक चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, बाकी सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बच्चे के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल शाजापुर भेजा गया. जांच के पश्चात इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें : इटारसी स्टेशन पर RPF जवान ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख नम हो गईं यात्रियों की आंखें; वीडियो वायरल

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