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दीवार फांद जेल से भागा कैदी, 3 ट्रेन बदलकर पहुंचा ससुराल, फिर पत्नी के साथ पुलिस ने किया स्वागत!

Shajapur Prisoner News: मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक कैदी, जेल से फरार होने के बाद अपनी पत्नी के पास छत्तीसगढ़ में ससुराल पहुंचा. जहां स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है. आइए जानते हैं, यह पूरा मामला क्या है?

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:42 PM IST
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Shajapur Prisoner News
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Shajapur News: शाजापुर जिला जेल से रविवार 15 मार्च को एक विचाराधीन कैदी दीवार फांद कर फरार हो गया था. कैदी जेल से फरार होने के बाद तीन ट्रेन बदलकर पत्नी के पास छत्तीसगढ़ पहुंच गया. जेल प्रशासन ने फरार कैदी को मोबाइल पर बातचीत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया. कैदी को गुरुवार को शाजापुर लाया गया.

वहीं इस मामले पर जिला जेल अधीक्षक दुष्यंत परागे ने बताया कि कैदी जयराम उर्फ जीवन पिता मोहनलाल (35) निवासी वार्ड क्रमांक 1 मक्सी रविवार सुबह करीब 11 से 11:30 बजे के बीच जेल के किचन में काम करने के दौरान फरार हो गया. कैदी ने पानी के पाइप और तार को बांधकर जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल रहा. कैदी के भागने के बाद जेल प्रशासन ने उसके मक्सी स्थित निवास पर जेलकर्मियों को तैनात कर दिया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार
मोबाइल फोन पर पत्नी से बातचीत करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. कैदी यहां से भागकर पहले पैदल बेरछा पहुंचा. बेरछा में एक रात रूककर ट्रेन के किराए की व्यवस्था लोगों से रूपए मांग कर की, उसके बाद सुबह इंटरसिटी से भोपाल पहुंचा, वहां से फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर अमरकंटक पहुंचा और तीसरी ट्रेन से छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहर के भोयाटोला मोहल्ले में स्थित ससुराल पहुंच गया. ससुराल में पहुंचने के बाद पत्नी ने बताया वह यहां आ गया है और पैर में लगी हुई है. जेल प्रशासन पत्नी के संपर्क में था, वहां पहुंचकर फरार कैदी को स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार कर उसे आज शाजापुर लाया गया.

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झूठे केस में फंसाया
फरार कैदी ने बताया मक्सी पुलिस थाने पर पदस्थ SI शर्मा ने उसे झूठे केस में फंसा दिया. पांच महीने से जमानत नहीं हो रही थी, इसलिए जेल से फरार हुआ. फरार होकर फरियादी से राजीनामे की बात कर जमानत करवाता. पत्नी और दो छोटे बच्चे मेरे जेल जाने के बाद से परेशान हो रहे थे. उनकी परेशानी को देखकर जेल से भागने का निर्णय लिया. दीवार कूदने में पैर में चोंट आई.

पूरा मामला क्या था?
जेल से फरार हुए बंदी जीवन उर्फ जयराम के खिलाफ मक्सी थाने में 4 अक्टूबर 2025 को एक प्रकरण दर्ज किया गया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला मारपीट और जान से मारने की धमकी से संबंधित है.
प्रकरण में फरियादिया डाली बाई पति माखन गोयल, उम्र 45 वर्ष, जाति चमार, निवासी नई आबादी तलाई वार्ड क्रमांक 1 मक्सी ने अपनी देवरानी राधा बाई पति रामबाबू के साथ थाना मक्सी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इन धाराओं में केस दर्ज
रिपोर्ट में बताया गया कि 4 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे पड़ोस में रहने वाली सायर बाई पुरानी बात को लेकर उसे अश्लील गालियां देने लगी. जब डाली बाई ने गाली देने से मना किया तो सायर बाई ने उसके साथ थप्पड़-मुक्कों से मारपीट की. इसी दौरान फरार बंदी जीवन और प्रकाश भी वहां आ गए और उन्होंने भी डाली बाई और उसके पति माखन गोयल के साथ मारपीट की. आरोप है कि प्रकाश ने डंडे से माखन के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. बाद में परिजनों ने बीच-बचाव किया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों पर वह भारतीय न्याय संहिता (बी एनएस), 2023 की धारा 296, 115(2),351(3),3(5) के तहत प्रखंड दर्ज किया था उसके बाद से ही आरोपी जेल में बंद है.

रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर

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