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शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही घंटे में 12 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना, अस्पताल में मची हलचल

Shajapur Dog News: मध्य प्रदेश के शाजापुर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग डरे-सहमे नजर आ रहे हैं. शहर में एक घंटे के अंदर कुत्तों ने 12 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है. फिलहाल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है.

Written ByManoj JainEdited ByManish kushawah
Published: Sep 02, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:31 PM IST
शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही घंटे में 12 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना, अस्पताल में मची हलचल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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