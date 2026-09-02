शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही घंटे में 12 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना, अस्पताल में मची हलचल

जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. क्षितिज मुरारी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब एक घंटे के दौरान कुत्ते के काटने के 12 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है. हालांकि, एक साथ इतने लोगों के घायल होने से शहर में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई है.



कई इलाकों में लोगों पर हमला

मिली जानकारी के मुताबिक, मगरिया चौराहा, राजराजेश्वरी मंदिर क्षेत्र, ट्रैफिक पॉइंट और जिला अस्पताल के गेट समेत शहर के कई हिस्सों में लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है. यह मामला सिर्फ एक गली या मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अलग-अलग जगहों पर लोगों के घायल होने की खबर के बाद शहर के लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है. वहीं पीड़ित रवि प्रजापत ने बताया कि, अलग-अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं. इनकी वजह से सुबह-शाम आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है. उनका कहना है कि बच्चे स्कूल या दूसरे काम से निकलते हैं, बुजुर्ग सुबह-शाम टहलने जाते हैं. इसके अलावा, दोपहिया वाहन चालक भी सड़कों पर रहते हैं. ऐसे में कुत्तों के अचानक हमला करने से डर बना रहता है.