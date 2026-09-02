शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही घंटे में 12 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना, अस्पताल में मची हलचल

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Shajapur News: शाजापुर शहर में बुधवार सुबह लोग रोज की तरह अपने काम करने के लिए निकल रहे थे. लेकिन कुछ ही देर में कई इलाकों में आवारा कुत्ते के आतंक से लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया. मगरिया चौराहा से लेकर राजराजेश्वरी मंदिर क्षेत्र, ट्रैफिक पॉइंट और जिला अस्पताल गेट तक कुत्ते ने रास्ते में आने-जाने वाले लोगों पर हमला किया. मामला तब ज्यादा गंभीर नजर आया, जब सिर्फ एक घंटे के अंदर 12 से ज्यादा लोगों को कुत्ते अपना शिकार बनाया. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करायागया. अचानक इतने लोगों को कुत्ते के काटने से अस्पताल में भी हलचल बढ़ गई.
जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. क्षितिज मुरारी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब एक घंटे के दौरान कुत्ते के काटने के 12 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है. हालांकि, एक साथ इतने लोगों के घायल होने से शहर में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई है.
कई इलाकों में लोगों पर हमला
मिली जानकारी के मुताबिक, मगरिया चौराहा, राजराजेश्वरी मंदिर क्षेत्र, ट्रैफिक पॉइंट और जिला अस्पताल के गेट समेत शहर के कई हिस्सों में लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है. यह मामला सिर्फ एक गली या मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अलग-अलग जगहों पर लोगों के घायल होने की खबर के बाद शहर के लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है. वहीं पीड़ित रवि प्रजापत ने बताया कि, अलग-अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं. इनकी वजह से सुबह-शाम आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है. उनका कहना है कि बच्चे स्कूल या दूसरे काम से निकलते हैं, बुजुर्ग सुबह-शाम टहलने जाते हैं. इसके अलावा, दोपहिया वाहन चालक भी सड़कों पर रहते हैं. ऐसे में कुत्तों के अचानक हमला करने से डर बना रहता है.
कहां पर कुत्तों ने बनाया निशाना
1. मगरिया चौराहा
2. राजराजेश्वरी मंदिर इलाका
3. शाजापुर ट्रैफिक प्वाइंट
4. जिला अस्पताल गेट
5. कई अन्य जगहें भी शामिल
लोगों की प्रशासन से क्या मांग?
एक ही सुबह में 12 से ज्यादा लोगों पर कुत्तों के हमले के बाद पीड़ितों ने नगरपालिका प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहान है कि सिर्फ कुत्तों को पकड़ना ही काफी नहीं होगा. कुत्तों की संख्या पर लगाम लगानी चाहिए. इसके अलावा, इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए निकालने की जरूरत है.
प्रशासन कब कार्रवाई करेगा ?
फिलहाल, जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि इन घायलों में किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है. लेकिन शहर में आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि नगरपालिका क्या कार्रवाई करेगी. इसके अलावा, शहर के लोग यह भी चाहते हैं, कि आवारा कुत्तों की समस्या पर जल्द कदम उठाया जाए, ताकि रास्ते में आने-जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े.
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