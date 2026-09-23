शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक: मासूमों समेत 6 से अधिक लोगों को नोचा, एक बच्चे की हालत गंभीर

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. शहर के वार्ड क्रमांक 10 में बुधवार (23 सितंबर) को एक आवारा कुत्ते ने राह चलते बच्चों और महिलाओं पर हमला कर दिया. इस हमले में 6 से अधिक लोग घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया.
जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 10 निवासी 7 वर्षीय अदनान जब किले स्थित अपने स्कूल जा रहा था, तभी घर से कुछ ही दूरी पर आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने मासूम के चेहरे और शरीर पर कई जगह गहरे घाव कर दिए. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे बचाया और तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों में रुहान, अर्शु, सादिया, अयोध्या बाई और दुपाड़ा निवासी मंजू बाई शामिल हैं.
डॉक्टर ने क्या बताया?
शाजापुर जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. दीपक पाटीदार ने बताया कि बुधवार को जिला अस्पताल में आवारा कुत्ते के काटने से प्रभावित 6 से 7 मरीज पहुंचे हैं, जो मुख्य रूप से वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं. इनमें से एक बच्ची (मासूम बच्चे) की हालत कैटेगरी-3 की वजह से गंभीर है, जिसे सर्जिकल विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. फिलहाल मरीज की स्थिति स्थिर है. बाकी मरीजों का प्राथमिक उपचार कर एंटी-रेबीज वैक्सीन दे दी गई है.
बच्चे का चेहरा बुरी तरह जख्मी
पीड़ित बच्चे की मां हिना ने बताया कि मेरा बच्चा सुबह स्कूल के लिए घर से निकला ही था कि थोड़ी दूर आगे जाते ही कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और चेहरा बुरी तरह जख्मी कर दिया. शहर में आवारा कुत्तों का इतना खौफ है कि बच्चों को अकेले भेजने में डर लगता है. प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए.
इलाके में कुत्तों का भारी आतंक
स्थानीय निवासी मिर्जा साबिर बेग ने बताया कि वार्ड नंबर 10 कमरदीपुरा इलाके में कुत्तों का भारी आतंक है. हम नगरपालिका में चार-पांच बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है. अगर समय रहते इन आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है. हमारी मांग है कि नगर पालिका तुरंत अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़े या नियंत्रित करे.'
नगर पालिका प्रशासन पर रहवासियों का फूटा गुस्सा
लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय नागरिकों और परिजनों में भारी आक्रोश है. रहवासियों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन को बार-बार सूचित करने के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने या उनकी नसबंदी को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करे ताकि मासूमों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.