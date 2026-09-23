शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक: मासूमों समेत 6 से अधिक लोगों को नोचा, एक बच्चे की हालत गंभीर

शाजापुर जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. दीपक पाटीदार ने बताया कि बुधवार को जिला अस्पताल में आवारा कुत्ते के काटने से प्रभावित 6 से 7 मरीज पहुंचे हैं, जो मुख्य रूप से वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं. इनमें से एक बच्ची (मासूम बच्चे) की हालत कैटेगरी-3 की वजह से गंभीर है, जिसे सर्जिकल विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. फिलहाल मरीज की स्थिति स्थिर है. बाकी मरीजों का प्राथमिक उपचार कर एंटी-रेबीज वैक्सीन दे दी गई है.