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शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक: मासूमों समेत 6 से अधिक लोगों को नोचा, एक बच्चे की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बुधवार को तालाब की पाल वार्ड नंबर 10 में कुत्ते के हमले में बच्चों और महिलाओं समेत छह से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें एक बच्चे को कुत्ते ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है.

Written ByManoj Jain
Published: Sep 23, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:50 PM IST
शाजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक: मासूमों समेत 6 से अधिक लोगों को नोचा, एक बच्चे की हालत गंभीर

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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