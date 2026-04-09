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टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्या है सरकार का प्लान? शाजापुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री ने कर दिया स्पष्ट

Shajapur News: शाजापुर में 58 करोड़ की लागत से बने सांदीपनि विद्यालय के नए भवन का मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शुभारंभ किया. उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भी सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए शिक्षकों के हित में निर्णय लेने की बात कही.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:30 PM IST
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Shajapur Sandipani School News
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मनोज जैन/ शाजापुरः जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ. 58 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस भवन का उद्घाटन स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया. इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बैंड और पुष्पवर्षा से उनका स्वागत किया. कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व नागरिक मौजूद रहे.

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कक्षाओं का निरीक्षण किया और बच्चों की प्रतिभा की सराहना की. उन्होंने नई शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे. कार्यक्रम में महेंद्र सिंह सोलंकी, अरुण भीमावद सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. इस दौरान स्कूल के विकास के लिए पानी की टंकी, हॉल के आधुनिकीकरण और प्रतिमा स्थापना सहित विभिन्न कार्यों की घोषणाएं भी की गईं.

शिक्षा को बेहतर बनाना
शाजापुर दौरे पर पहुंचे मंत्री सिंह ने सांदीपनि विद्यालय में आयोजित स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में भी भाग लिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. मीडिया से चर्चा में मंत्री ने कहा कि सरकार आधुनिक भवन उपलब्ध कराकर शिक्षा के स्तर को बेहतर बना रही है.

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शिक्षकों के हित में निर्णय
शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा करवाना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में विधि विभाग से सलाह ले रही है, ताकि शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लिया जा सके. कार्यक्रम के बाद मंत्री कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां स्कूल व परिवहन विभाग की जिला स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया.

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