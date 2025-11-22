काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार, विदेश से भी जुड़े है तार

MP News-काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में पांचवें आरोपी को शाजापुर के राघौखेड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी आजाद सिंह सोलंकी ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तार मध्यप्रदेश से हुई है, वहीं बाकी आरोपी मुंबई और अन्य जगहों से पकड़े गए हैं.
Blackbuck Poaching Racket-इंदौर-शाजापुर क्षेत्र में सक्रिय वन्यजीव तस्करों के नेटवर्क का टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बड़ा खुलासा किया है. काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में फोर्स ने पांचवें आरोपी, शाजापुर जिले के राघौखेड़ी गांव के आजाद सिंह सोलंकी को गिरफ्तार किया है. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है. उल्लेखनीय है कि इस केस में पहली बार किसी आरोपी की गिरफ्तारी मध्यप्रदेश से हुई है, जबकि अन्य आरोपियों को मुंबई समेत बाहरी राज्यों से पकड़ गया है.
पहले जानिए क्या है मामला
यह मामला 3 दिसंबर 2024 की सुबहर इंदौर के पास किशनगंज में पुलिस चेकिंग के दौरान सामने आया, जब एक लग्जरी कार से करीब 65 किलो काले हिरण का मांस बरामद हुआ. कार में सवार जौहर हुसैन, सलमान और इम्तियाज गिरफ्तार किए गए हैं. तीनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं. पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि वे मांस भोपाल से लेकर आए थे, जिसके बाद अन्य साथियों की जानकारी मिली.
खेत से किया हिरण का शिकार
वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, आजाद सिंह सोलंकी ने पूछताछ में बताया का आरोपी इम्तियाज और सलमान ने उसके खेत में ही काले हिरण का शिकार किया था. सोलंकी लंबे समय से इस गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था और शाजापुर और आसपास के इलाकों में कई बार अवैध शिकार कराया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि जिन खेतों में शिकार होता था, वे राजस्व विभाग की जमीन है, जहां अवैध रूप से वन्यजीव शिकार कराया जाता था.
आरोपियों के पास से मिली बंदूकें
टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रवक्ता शरद कुमार जाटव के अनुसार, काले हिरण के मांस और शिकार से जुड़े दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं. अभी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई लंबित है, क्योंकि गिरोह के पास से विदेशी हथियार, जिनमें स्वीडिश गन भी शामिल है, बरामद की गई थी. इसके साथ ही जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सबसे पहले पकड़ा गया आरोपी इम्तियाज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में भी अवैध शिकार कर चुका है. उसके मोबाइल से हिरण, चीतल और बारहसिंगा के शिकार से जुड़े फोटो और वीडियो भी मिले हैं, जबकि अन्य आरोपियों के मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है. गिरोह शिकार किए गए जानवरों की खाल विदेशों में बेचता था और मुंबई-भोपाल नेटवर्क के माध्यम से तस्करी को अंजाम देता था.
