Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3014268
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार, विदेश से भी जुड़े है तार

MP News-काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में पांचवें आरोपी को शाजापुर के राघौखेड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी आजाद सिंह सोलंकी ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तार मध्यप्रदेश से हुई है, वहीं बाकी आरोपी मुंबई और अन्य जगहों से पकड़े गए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 22, 2025, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार, विदेश से भी जुड़े है तार

Blackbuck Poaching Racket-इंदौर-शाजापुर क्षेत्र में सक्रिय वन्यजीव तस्करों के नेटवर्क का टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बड़ा खुलासा किया है. काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में फोर्स ने पांचवें आरोपी, शाजापुर जिले के राघौखेड़ी गांव के आजाद सिंह सोलंकी को गिरफ्तार किया है. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है. उल्लेखनीय है कि इस केस में पहली बार किसी आरोपी की गिरफ्तारी मध्यप्रदेश से हुई है, जबकि अन्य आरोपियों को मुंबई समेत बाहरी राज्यों से पकड़ गया है.

पहले जानिए क्या है मामला
यह मामला 3 दिसंबर 2024 की सुबहर इंदौर के पास किशनगंज में पुलिस चेकिंग के दौरान सामने आया, जब एक लग्जरी कार से करीब 65 किलो काले हिरण का मांस बरामद हुआ. कार में सवार जौहर हुसैन, सलमान और इम्तियाज गिरफ्तार किए गए हैं. तीनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं. पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि वे मांस भोपाल से लेकर आए थे, जिसके बाद अन्य साथियों की जानकारी मिली. 

खेत से किया हिरण का शिकार
वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, आजाद सिंह सोलंकी ने पूछताछ में बताया का आरोपी इम्तियाज और सलमान ने उसके खेत में ही काले हिरण का शिकार किया था. सोलंकी लंबे समय से इस गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था और शाजापुर और आसपास के इलाकों में कई बार अवैध शिकार कराया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि जिन खेतों में शिकार होता था, वे राजस्व विभाग की जमीन है, जहां अवैध रूप से वन्यजीव शिकार कराया जाता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों के पास से मिली बंदूकें
टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रवक्ता शरद कुमार जाटव के अनुसार, काले हिरण के मांस और शिकार से जुड़े दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं. अभी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई लंबित है, क्योंकि गिरोह के पास से विदेशी हथियार, जिनमें स्वीडिश गन भी शामिल है, बरामद की गई थी. इसके साथ ही जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सबसे पहले पकड़ा गया आरोपी इम्तियाज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में भी अवैध शिकार कर चुका है. उसके मोबाइल से हिरण, चीतल और बारहसिंगा के शिकार से जुड़े फोटो और वीडियो भी मिले हैं, जबकि अन्य आरोपियों के मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है. गिरोह शिकार किए गए जानवरों की खाल विदेशों में बेचता था और मुंबई-भोपाल नेटवर्क के माध्यम से तस्करी को अंजाम देता था. 

यह भी पढ़ें-हॉस्टल में अचानक गूंजी चीखें…तीन बच्चियां एक-एक कर बेहोश, अस्पताल पहुंची तो...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsShajapur News

Trending news

cg raipur news
क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, रायपुर वनडे मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू
kawardha news
हॉस्टल में अचानक गूंजी चीखें…तीन बच्चियां एक-एक कर बेहोश, अस्पताल पहुंची तो...
shahdol news
8 दिन से धधक रही कोयला माइंस! SCEL प्रबंधन की लापरवाही से करोड़ों का माल खाक
Raisen News
फिर मानवता शर्मसार! रायसेन में दिव्यांग पर खुलेआम पेशाब कांड, वीडियो वायरल होते ही..
CG News Chhattisgarh news
CGBSE: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी,फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
mp civil judge bharti 2022
सिविल जज भर्ती में SC-ST को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने नई सूची जारी करने के दिए निर्देश
undefined
काल भैरव मंदिर में फिर हंगामा! महिला श्रद्धालुओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल
baiga tribe protests
सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई! जंगल बचाने सड़क पर उतरे लोग
mp news
खान सर की कोचिंग में पढ़ने गई, नौकरी के बहाने रेड लाइट एरिया में बेची गई MP की छात्रा
mp news
चलती ट्रेन में हंगामा, फिर चेन पुलिंग और पथराव! बिना टिकट यात्रियों ने मचाया उत्पात