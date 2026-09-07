Add Zee Business As A Preferred Source
App

शाजापुर में किसानों का फूटा गुस्सा, बीमा कंपनी की निकाली ‘शवयात्रा’, भुगतान नहीं मिलने पर अनोखा प्रदर्शन

Shajapur News: शाजापुर में खरीफ 2025 का फसल बीमा भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने बीमा कंपनी की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर विरोध जताया. कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुतला दहन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने जल्द भुगतान की मांग की.

Written ByManoj Jain
Published: Sep 07, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:22 PM IST
शाजापुर में किसानों का फूटा गुस्सा, बीमा कंपनी की निकाली ‘शवयात्रा’, भुगतान नहीं मिलने पर अनोखा प्रदर्शन
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Manoj Jain

Manoj Jain

मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुबई में CM मोहन यादव का निवेशकों को न्योता...
2
3
4
5