शाजापुर में किसानों का फूटा गुस्सा, बीमा कंपनी की निकाली ‘शवयात्रा’, भुगतान नहीं मिलने पर अनोखा प्रदर्शन

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Shajapur Farmers Protest: शाजापुर में खरीफ 2025 का फसल बीमा भुगतान नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान पिछले एक सप्ताह से कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे. सुनवाई नहीं होने से सोमवार को किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया और बीमा कंपनी की प्रतीकात्मक ‘शवयात्रा’ निकाली. किसान टंकी चौराहा स्थित कृषि उपज मंडी से शवयात्रा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय लालघाटी की ओर रवाना हुए. इस दौरान किसान बीमा कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और अपना विरोध दर्ज कराया.
शवयात्रा के दौरान किसानों ने ट्रैफिक प्वाइंट के सामने सड़क पर बैठकर भी प्रदर्शन किया. इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीमा कंपनी का पुतला दहन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. किसानों की मुख्य मांग है कि खरीफ 2025 का लंबित फसल बीमा भुगतान जल्द कराया जाए. किसानों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटका हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है. उनका आरोप है कि बीमा कंपनी की लापरवाही के कारण उन्हें अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है.
मुर्दाबाद के नारे लगाए
किसानों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. किसानों ने प्रशासन पर भी उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लगातार धरने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा. ऐसे में किसानों ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए बीमा कंपनी की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालने का फैसला किया. प्रदर्शन के दौरान किसान रोते हुए बीमा कंपनी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए. इससे मौके पर काफी देर तक माहौल गरमाया रहा.
भुगतान कराने की मांग
किसानों ने कहा कि फसल बीमा का भुगतान समय पर नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि सरकारी स्तर पर भी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. प्रदर्शन के बाद किसानों ने आज से अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि खरीफ 2025 का लंबित बीमा भुगतान जल्द नहीं हुआ तो वे आगे भी आंदोलन कर सकते हैं. किसानों ने प्रशासन से मामले में जल्द कार्रवाई करने और बीमा कंपनी से भुगतान कराने की मांग की है.
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