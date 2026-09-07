शाजापुर में किसानों का फूटा गुस्सा, बीमा कंपनी की निकाली ‘शवयात्रा’, भुगतान नहीं मिलने पर अनोखा प्रदर्शन

मुर्दाबाद के नारे लगाए

किसानों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. किसानों ने प्रशासन पर भी उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लगातार धरने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा. ऐसे में किसानों ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए बीमा कंपनी की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालने का फैसला किया. प्रदर्शन के दौरान किसान रोते हुए बीमा कंपनी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए. इससे मौके पर काफी देर तक माहौल गरमाया रहा.