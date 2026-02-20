टाटपट्टी पर बैठे छात्र...आसपास रखे बाल्टी-मग, टपकती छत के नीचे 144 छात्रों ने भीगते हुए दिया पेपर, ऐसा है एमपी के स्कूलों का हाल

MP School News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पिपलिया गोपाल गांव में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दरअसल, शुक्रवार को यहां कक्षा पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा चल रही थी. हिंदी का पहला पेपर देने के लिए 144 छात्र-छात्राएं परीक्षा कक्ष में टाटपट्टी पर बैठे थे. तभी अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई, जिससे परीक्षा के दौरान ही स्कूल की बदहाल व्यवस्था सामने आ गई.



बारिश होते ही परीक्षा कक्ष की छत से पानी टपकने लगा. बच्चे जहां बैठे थे, वहीं ऊपर से पानी गिरने लगा और उन्हें भीगते हुए परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तय था. हालात ऐसे हो गए कि कक्षा में जगह-जगह बाल्टी और मग रखकर पानी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद टाटपट्टी और फर्श पूरी तरह गीले हो गए.

भींगते हुए दिया पेपर

तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि पानी बच्चों के कपड़ों पर भी टपक रहा था, फिर भी वे पेपर लिखते रहे. यह वही शासकीय स्कूल है, जो तीन दिन पहले बच्चों से शौचालय की सफाई कराने के मामले को लेकर भी सुर्खियों में रहा था. अब एक बार फिर इस स्कूल की स्थिति ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बच्चों को प्रतिकूल हालात में परीक्षा देनी पड़ी.

ऐसे हाल में दी परीक्षा

मामले को लेकर स्कूल की शिक्षिका शबाना परवीन ने बताया कि उन्हें बारिश की पहले से कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होते ही अचानक बारिश आ गई और छत के रास्ते पानी कक्षा में आने लगा. पहला पेपर होने के कारण परीक्षा रोकी नहीं जा सकी. ऐसे हालात में बच्चों को टपकते पानी के बीच ही परीक्षा दिलाई गई.

रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर

