संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने सीएम को खून से क्यों लिखा पत्र? शाजापुर में 8वें दिन भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप

वहीं प्रदर्शन के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में लगभग 32 हजार संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूर्व में बनी सहमति के बावजूद एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण सहित अन्य मांगें पूरी नहीं की गई हैं. उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के बारे में बताया कि नियमितीकरण, NPS (एनपीएस) और स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 10 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, समान कार्य-समान वेतन, अवकाश सुविधा तथा वेतन विसंगति का निराकरण शामिल है.