संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने सीएम को खून से क्यों लिखा पत्र? शाजापुर में 8वें दिन भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप

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Shajapur Contract Health Worker Strike: शाजापुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही. मंगलवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने खून से सीएम और NHM के नाम लेटर भी भेजा है.
वहीं प्रदर्शन के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में लगभग 32 हजार संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूर्व में बनी सहमति के बावजूद एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण सहित अन्य मांगें पूरी नहीं की गई हैं. उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के बारे में बताया कि नियमितीकरण, NPS (एनपीएस) और स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 10 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, समान कार्य-समान वेतन, अवकाश सुविधा तथा वेतन विसंगति का निराकरण शामिल है.
संघ ने दिया अल्टीमेटम
वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 20 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो चरणबद्ध आंदोलन को और तेज किया जाएगा. हड़ताल में 294 कर्मचारी शामिल हैं, जिसके कारण सीएम हेल्पलाइन, वैक्सीनेशन, जन्म प्रमाण पत्र और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले गंभीर असर की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.
2 तारीख से हड़ताल पर हैं
उन्होंने आगे कहा कि हम सभी यहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं. हम 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. हमारी आठ सूत्रीय मांगें हैं. इनमें प्रमुख मांगें NPS, नियमितीकरण, CHO का PTM मर्जर, स्वास्थ्य बीमा, वेतन विसंगति का निराकरण तथा EL और मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं शामिल हैं. ये सुविधाएं हमें पहले मिलती थीं, लेकिन शासन ने बंद कर दी हैं. इन्हीं आठ-नौ मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं.
मांगें पूरी करने की अपील
आगे बताया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक नीति लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उसका लाभ हमें नहीं मिला. हम जल्द ही एक रैली निकालेंगे. आज हमने अपने खून से आयोग को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारी मांगें पूरी की जाएं. इसी तरह मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखकर पोस्ट किया जाएगा.
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