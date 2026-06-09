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संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने सीएम को खून से क्यों लिखा पत्र? शाजापुर में 8वें दिन भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप

Shajapur News: मध्य प्रदेश के शाजापुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर दी. इतना ही नहीं उन्होंने सीएम मोहन यादव और NHM के नाम खून से लिखा एक पत्र भी भेजा है.

Written ByManoj JainEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:00 PM IST
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने सीएम को खून से क्यों लिखा पत्र? शाजापुर में 8वें दिन भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप
Image Credit: Shajapur Contract Health Worker Strike

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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