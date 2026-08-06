गांजे की खेती, चरस बनाने पर 15 साल की सजा, 1.5 लाख का जुर्माना, शाजापुर कोर्ट का बड़ा फैसला

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Shajapur Cannabis Farming News: शाजापुर जिले के शुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र में गांजा की खेती और चरस बनाने के मामले में विशेष NDPS कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में कोर्ट ने अर्जुन सिंह मीणा को दोषी ठहराते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस), शाजापुर ने गुरुवार को सुनाया.
इस मामले में सरकारी वकील महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि 10 मार्च 2023 को शुजालपुर सिटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना के मुताबिक, ग्राम टीटवास निवासी अर्जुन सिंह मीणा ने अपने खेत में अन्य फसलों के साथ अवैध रूप से गांजे के पौधे लगाए थे और घर में चरस छिपाकर रखी थी. सूचना मिलते ही तत्कालीन उपनिरीक्षक विजय खत्री ने पुलिस बल और पंच साक्षियों के साथ मौके पर दबिश दी.
20 गांजे के पौधे बरामद हुए थे
तलाशी के दौरान आरोपी के खेत से एक से तीन फीट ऊंचाई के 20 गांजे के पौधे बरामद किए गए. इसके बाद खेत पर बने मकान की तलाशी ली गई, जहां कमरे में पलंग के नीचे प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखे चरस के 15 लड्डू बरामद हुए. जब्त किए गए मादक पदार्थ का कुल वजन 7 किलो 400 ग्राम था. पुलिस ने गांजे के पौधों और चरस को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया.
युवाओं पर गंभीर दुष्प्रभाव
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. विवेचना पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए. न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि बड़ी मात्रा में गांजे की खेती और चरस का बनाना समाज, विशेष रूप से युवाओं पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है.
15 साल की सुनाई गई सजा
वहीं कोर्ट ने आरोपी अर्जुन सिंह मीणा को दोषी मानते हुए 15 साल की जेल और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, संबंधित प्रावधान के तहत एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई. इस मामले में प्रभावी अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ शर्मा द्वारा किया गया.
10 मार्च को मिली जानकारी
लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि शुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टीटवास में रहने वाले अर्जुन सिंह मीणा के संबंध में 10 मार्च 2023 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने अपने खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रखी है तथा गांजे से चरस तैयार कर घर में छिपाकर रखी हुई है. सूचना मिलते ही तत्कालीन उपनिरीक्षक विजय खत्री ने पुलिस बल एवं पंच साक्षियों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की.
गांजे के पौधे बरामद हुए
उन्होंने बताया कि खेत में अन्य फसलों के साथ आरोपी द्वारा उगाए गए गांजे के पौधे बरामद किए गए. इसके बाद घर की तलाशी के दौरान कमरे में रखी प्लास्टिक की थैली से चरस के 15 बड़े लड्डू बरामद हुए, जिनका कुल वजन 7 किलो 400 ग्राम था. बरामदगी के बाद आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ शर्मा द्वारा पूरी की गई और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
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