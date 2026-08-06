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गांजे की खेती, चरस बनाने पर 15 साल की सजा, 1.5 लाख का जुर्माना, शाजापुर कोर्ट का बड़ा फैसला

Shajapur News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की विशेष NDPS कोर्ट ने गांजा की खेती और चरस बरामदगी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी अर्जुन सिंह मीणा को दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा सुनवाई है. इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए का जु्र्माना भी लगाया है.

Written ByManoj JainEdited ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:16 PM IST
गांजे की खेती, चरस बनाने पर 15 साल की सजा, 1.5 लाख का जुर्माना, शाजापुर कोर्ट का बड़ा फैसला
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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