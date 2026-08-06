गांजे की खेती, चरस बनाने पर 15 साल की सजा, 1.5 लाख का जुर्माना, शाजापुर कोर्ट का बड़ा फैसला

20 गांजे के पौधे बरामद हुए थे

तलाशी के दौरान आरोपी के खेत से एक से तीन फीट ऊंचाई के 20 गांजे के पौधे बरामद किए गए. इसके बाद खेत पर बने मकान की तलाशी ली गई, जहां कमरे में पलंग के नीचे प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखे चरस के 15 लड्डू बरामद हुए. जब्त किए गए मादक पदार्थ का कुल वजन 7 किलो 400 ग्राम था. पुलिस ने गांजे के पौधों और चरस को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया.